WADA získala data na druhý pokus a ověřuje jejich pravost. Rusko dál trestat nehodlá

před 1 hodinou

Světová antidopingová agentura WADA neobnoví trest pro ruskou agenturu RUSADA, přestože nedodržela termín předání dat z moskevské laboratoře.

Výkonný výbor WADA dnes oznámil, že je se získáním potřebných informací spokojen, a jeho členové se na základě doporučení zvláštní komise dohlížející na ruskou kauzu (CRC) rozhodli od další suspendace upustit.

Experti WADA nyní pracují na analýze stažených dat ze systému LIMS a ověřují jejich pravost. To může trvat několik týdnů. Pokud se ukáže, že s daty někdo manipuloval, komise CRC doporučí vyloučení Ruska z olympijských her v Tokiu v příštím roce.

RUSADA byla kvůli skandálu s dopingovým programem na OH 2014 v Soči suspendována téměř tři roky do loňského září. Jednou z podmínek zrušení trestu bylo poskytnutí přístupu k záznamům o prováděných testech ruských sportovců do konce roku, odborníci WADA však získali data z moskevské laboratoře až na druhý pokus v polovině ledna.

Sportovci po prvních neúspěšných pokusech vyzvali WADA k okamžitému obnovení trestu. Jejich volání ale vedení organizace nevyslyšelo.

Dál ale platí další podmínky, které zrušení suspendace doprovázely. Ruské úřady musejí například zajistit, že případné nové testy vzorků, které WADA může po kontrole dat nařídit, budou dokončeny do 30. června 2019.

CRC navíc doporučila, aby Rusko i nadále nemělo právo hostit v žádném ze sportů vrcholné podniky, jako je například mistrovství světa.

Výběr událostí kolem kauzy suspendace ruské antidopingové agentury RUSADA kvůli systematickému a státem podporovanému dopingu v zemi:

Listopad 2015 - Světová antidopingová agentura (WADA) suspendovala ruskou antidopingovou agenturu (RUSADA), jejíž fungování označila za nevyhovující. Odebrání oprávnění doporučila ve své zprávě nezávislá vyšetřovací komise WADA, podle které v Rusku docházelo k systematickému a státem podporovanému dopingu.

Prosinec 2015 - Do čela dozorčí rady RUSADA byla jmenována dvojnásobná olympijská vítězka ve skoku o tyči Jelena Isinbajevová. Její jmenování vyvolalo kritiku WADA, jejímž zástupcům se nelíbilo, že s nimi Rusové krok nekonzultovali, i když podle dřívější dohody měli.

Květen 2017 - Isinbajevová skončila ve funkci předsedkyně RUSADA, jež se na tomto kroku dohodla s WADA. Ta požadovala, aby v čele organizace stála nezávislá osobnost. Prozatímním předsedou byl jmenován Alexandr Ivljev.

Červen 2017 - WADA po personálních změnách v čele RUSADA povolila Rusku, aby se znovu začalo podílet na dopingových kontrolách.

Srpen 2017 - Podle vyjádření WADA do té doby RUSADA nesplnila všechny podmínky, aby mohla znovu získat plnou pravomoc nad kontrolou domácích sportovců.

Listopad 2017 - WADA rozhodla, že RUSADA zatím nevrátí akreditaci pro provádění testů.

Prosinec 2017 - Mezinárodní olympijský výbor rozhodl o vyloučení Ruska ze zimních olympijských her v Pchjongčchangu. Jeho sportovci mohli v Koreji startovat jen pod neutrální vlajkou, pokud prokázali, že nebyli zapleteni do systematického dopingu v zemi.

Únor 2018 - MOV tři dny po skončení her v Pchjongčchangu obnovil členství Ruskému olympijskému výboru.

Květen 2018 - WADA potvrdila trvající suspendaci RUSADA. Rusové podle agentury stále neudělali potřebné kroky k tomu, aby WADA mohla agenturu uznat jako funkční.

Září 2018 - WADA zrušila suspendaci RUSADA, když z 12 členů výkonného výboru pro její opětovné uznání hlasovalo devět, včetně Jiřího Kejvala. Dva byli proti a jeden se zdržel.

Říjen 2018 - Ruská antidopingová agentura RUSADA začala znovu naplno úřadovat. Sedm atletů a vzpěračů dostalo čtyřleté tresty, další atletka má dvouletý distanc.

Prosinec 2018 - WADA nezískala požadovaná data z počítačů moskevské laboratoře o prováděných testech ruských sportovců. Za to hrozila ruské antidopingové agentuře další suspendace.

Leden 2019 - Experti WADA stáhli 17. ledna z moskevské laboratoře všechna potřebná data, která by měla objasnit rozsáhlý dopingový systém v Rusku a umožnit případné udělení sankcí jednotlivým sportovcům. Dnes výkonný výbor WADA oznámil, že je s daty spokojen a neobnoví trest pro RUSADA, přestože nedodržela termín.