Hvězdná plavkyně Závadová ukončila kariéru a trénuje v milované Austrálii

Z někdejší hvězdy českého plavání Barbory Závadové je trenérka. Bronzová medailistka z mistrovství Evropy 2012 a pátá žena MS 2015 v polohových závodech na 400 metrů před koncem roku uzavřela svou kariéru. Osmadvacetiletá mnohonásobná česká rekordmanka zůstane v Austrálii, kde v posledních letech trénovala.

Jejím posledním velkým závodem v českých barvách bylo mistrovství světa 2019. Pak zůstala kvůli koronavirové pandemii uzavřená v Austrálii a loni se na velké akce nekvalifikovala.

Do Česka se kvůli omezenému cestování nemohla přiletět rozloučit osobně, takže poslala dopis, jehož pasáže zveřejnil plavecký svaz. "Když jsem před skoro dvaceti lety nastupovala do přípravných kurzů v Ostravě, nikdy by mě nenapadlo, kam až mě může plavání přivést.

Plavání a vodu jsem odjakživa milovala a rozhodnutí vydat se na dráhu profesionálního plavce bylo pro mě velmi přirozené a jednoduché. Dodnes si pamatuju, jak jsem jako malá Bája seděla na lavičce v porubském bazénu a sledovala 'ty velké plavce' trénovat. V duchu jsem si říkala, že takhle hezky chci taky jednou plavat. A můžu říct, že svůj sen jsem si splnila," svěřila se Závadová.

Bývalá elitní polohovkářka závodila na OH 2012 v Londýně a o čtyři roky později v Riu de Janeiro. Reprezentační kariéru ukončila po bezmála patnácti letech. "Byla to skvělá jízda, s překážkami, ale každý den stál za to. Tajně jsem věřila, že se mi podaří dostat na olympiádu nebo alespoň na MS v prosinci a mohla bych si ještě jednou zazávodit," vzpomínala. Jejím posledním závodem byla znakařská dvoustovka při červnové olympijské kvalifikaci v Adelaide.

Kariéru jí prodloužilo stěhování k protinožcům. "Austrálie mi ukázala nové tréninkové metody, zkusila jsem si něco, o čem jsem nikdy nesnila. Trénovala jsem čtyři roky v zemi, která plavání miluje a produkuje ty nejlepší plavce světa. Trénovala jsem s olympijskými medailisty, světovými rekordmany a mnoha jinými skvělými plavci. Možná mi to nebylo souzeno. Austrálie se stala mým druhým domovem," svěřila se.

Ve svém druhém domově bezprostředně po odchodu do sportovního důchodu zůstává. "Momentálně jsem se stala plaveckou trenérkou v klubu Kawana Waters Aquatics, který byl i mým posledním týmem. K tomu pracuji jako instruktorka reformer pilates a snažím se rozjet svoje vlastní podnikání," uvedla.

Plánuje i projekty v rodném Česku, kde v roce 2019 pořádala plaveckou akademii v Olomouci. "Projekt měl mít pokračování, ale pandemie mi narušila více plánů, než se zdá. V budoucnu bych ráda pokračovala ve svých klinikách či akademii. Jen to nejspíš bude napůl z Austrálie," dodala.