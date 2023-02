Woods se musel omlouvat za dámský tampon. Sexistické, šijí do něj kritici

Tiger Woods si na turnaji Genesis Invitational v nedohraném druhém kole pohoršil, přesto s největší pravděpodobností zvládne cut pro finálová kola. Slavný americký golfista se zároveň musel v Pacific Palisades omlouvat za žertík z prvního kola, kdy podal nic netušícímu kolegovi Justinu Thomasovi do ruky dámský tampon.

Sedmačtyřicetiletý Woods v Kalifornii absolvuje comeback na PGA Tour, na níž hrál mimo turnaje kategorie major naposledy v říjnu roku 2020. Čtvrteční úvod zvládl na 69 ran, tedy dva údery pod normu hřiště, v pátek zahrál o pět ran hůře a má skóre +1. Přesně takový výsledek by měl stačit na postup do víkendových kol, i když ještě 14 golfistů bude dnes dohrávat druhé kolo, jež se nestihlo dokončit kvůli tmě.

Vedle samotného comebacku se Woods ve čtvrtek postaral o pozdvižení také vtípkem, kterým chtěl poškádlit svého kamaráda Thomase, s nímž hrál ve trojici. Kamery vítěze 15 turnajů kategorie major zachytily, jak svému kolegovi na deváté jamce podal tampon. Thomas dámskou hygienickou pomůcku rychle odhodil a oba hráči se rozesmáli.

Méně pobavení už příhoda vzbudila na sociálních sítích, kde podle agentury Reuters mnoho uživatelů označilo Woodsovo chování za sexistické. Thomasovi tím nejspíš chtěl naznačit, že hraje jako holka.

"Měla to být jen legrace, ale asi to tak nedopadlo. Neustále si provádíme nějaké žertíky, jsme kamarádi. Pokud jsem tím někoho urazil, tak se omlouvám. Nemyslel jsem to tak," řekl Woods, jenž od automobilové nehody z roku 2021, při níž málem přišel o nohu, loni absolvoval jen Masters, PGA Championship a naposledy v červenci British Open.

Turnaj, který pořádá Woodsova nadace, vede po nedohraných dvou kolech Američan Max Homa se skóre -10.