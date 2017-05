Wall trojkou těsně před koncem prodloužil Washingtonu sezonu

před 56 minutami

Až rozhodující sedmý zápas bude muset rozhodnout sérii mezi Washingtonem a Bostonem.

Washington - Basketbalisté Washingtonu v šestém utkání 2. kola play off NBA udolali Boston 92:91 a vyrovnali sérii na 3:3. O postupujícím do finále Východní konference rozhodne pondělní sedmé utkání. Páteční zápas rozhodl tříbodovým košem 3,9 sekundy před koncem John Wall. Tomáš Satoranský se v dresu Washingtonu do hry nedostal.

Šesté utkání série jako první neskončilo dvouciferným rozdílem. Wizards ve druhé čtvrtině vedli už o 10 bodů, ale Celtics ještě do poločasu dokázali tento náskok vymazat.

Ve druhé půli se oba celky střídaly ve vedení až do koncovky utkání. Osm sekund před koncem přiblížil Boston k postupu přesnou střelou o desku Al Horford, který poslal Celtics do vedení 91:89. Wizards po oddechovém času svěřili míč Wallovi, jenž v samém závěru skóre trojkou otočil. Celtics ještě měli jednu šanci na ukončení série, ale Isaiah Thomas trojku neproměnil.

"Tam se rodí legendy," komentoval Thomas fakt, že sérii rozhodne sedmý zápas. Malý rozehrávač vedl Boston s 27 body a sedmi asistencemi, ale proměnil pouze osm z 24 pokusů z pole. Na 27 bodů se dostal i Avery Bradley, který navázal na svůj životní výkon z předchozího utkání. Al Horford přidal 20 bodů.

Nejlepším střelcem vítězů byl s 33 body Bradley Beal, i když se mu nedařila střelba za tři body (8/1). Ale z 18 dvoubodových pokusů proměnil hned 14. Wall dohrál s 26 body a osmi asistencemi. Jediným dalším dvouciferným střelcem Wizards byl Markieff Morris s 16 body a 11 doskoky. Hráč základní sestavy Otto Porter Jr. za 35 minut na hřišti zůstal bez bodu.

"Nepřicházejte do mého města celí v černém jako na pohřeb," vzkázal po utkání hrdina zápasu Wall soupeři. Hráči Bostonu totiž dorazili na utkání v černém oblečení, čímž chtěli naznačit, že půjde o pohřeb washingtonské sezony. Reagovali na lednový vzájemný duel základní části, kdy celí v černém dorazili právě Wizards.

2. kolo play off NBA:

Východní konference - 6. zápas:

Washington - Boston 92:91, stav série 3:3.