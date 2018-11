Jamese vítali v Clevelandu jako hrdinu, s Lakers si odvezl výhru

před 15 minutami

První návrat do Clevelandu v dresu Los Angeles Lakers basketbalové hvězdě LeBronu Jamesovi vyšel, se svým novým týmem ve svém předchozím působišti zvítězil 109:105. Trápí se nejlepší tým posledních let NBA Golden State Warriors. Obhájci titulu doma podlehli Oklahomě 95:123 a poprvé od roku 2013 prohráli čtyřikrát v řadě.

Když před osmi lety přijel James do Clevelandu poprvé jako soupeř s Miami, čelil nenávistné atmosféře. Ve středu ho naopak čekalo vřelé přijetí. "Hrdina se vrátil," uvedl kouč domácích Larry Drew. Zápasu předcházelo video na počest Jamesovi, který v týmu Cavaliers strávil jedenáct sezon a předloni vybojoval s klubem jeho jediný titul.

"Od chvíle, co jsme přiletěli, jsem se cítil jinak. Za těch osm let jsme se všichni změnili. Co bylo, bylo, soustřeďme se na současnost a uvidíme, co bude," řekl James.

Nejhorší tým soutěže Cleveland usiloval o teprve třetí výhru v sezoně a nad Lakers vedl až o 11 bodů. Z vítězství se však radovali hosté, které vedl James s 32 body, 14 doskoky a sedmi asistencemi.

Golden State Warriors za sebou mají nejdelší sérii bez vítězství pod trenérem Stevem Kerrem. Mistrovský tým stále postrádá zraněného Stephena Curryho a znovu chyběl i Draymond Green. Bez nich Warriors prohrávali už v poločase dvouciferným rozdílem. Ve třetí čtvrtině sice trochu stáhli náskok soupeře, ale poslední část ovládl Oklahoma 36:16. Nejlepším střelcem Thunder byl náhradník Dennis Schröder s 32 body, Paul George dal 25 bodů a Russell Westbrook zaznamenal triple double díky 11 bodům, 11 doskokům a 13 asistencím. Domácí vedli Kevin Durant a Klay Thompson, kteří dali po 27 bodech.

Debakl utrpěli basketbalisté Portlandu, kteří prohráli v Milwaukee 100:143. Šlo o historicky nejvyšší prohru týmu, jenž vede konferenci. K výhře Bucks zavelel Jannis Adetokunbo s 33 body, 16 doskoky a devíti asistencemi. V dresu Trail Blazers dali po 22 bodech Damian Lillard a C. J. McCollum.

Velké překvapení se odehrálo v Bostonu, kde New York Knicks po sérii šesti porážek zvítězili 117:109. K výhře výrazně přispěl náhradník Trey Burke, autor 29 bodů a 11 asistencí. Domácím nestačilo 22 bodů a 13 asistencí Kyrieho Irvinga.

Popáté v řadě zvítězil Houston, který udolal Detroit 126:124. James Harden vedl vítězný tým s 43 body a devíti asistencemi, Clint Capela přidal 27 bodů a 15 doskoků. Hostům nestačilo 37 bodů a 11 doskoků Blakea Griffina.

Výsledky NBA:

Atlanta - Toronto 108:124, Boston - New York 109:117, Charlotte - Indiana 127:109, Chicago - Phoenix 124:116, Cleveland - LA Lakers 105:109, Dallas - Brooklyn 119:113, Golden State - Oklahoma City 95:123, Houston - Detroit 126:124, Milwaukee - Portland 143:100, Minnesota - Denver 101:103, Philadelphia - New Orleans 121:120, San Antonio - Memphis 103:104, Utah - Sacramento 110:119.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Toronto 19 15 4 78,9 2. Philadelphia 20 13 7 65,0 3. Boston 18 9 9 50,0 4. Brooklyn 19 8 11 42,1 5. New York 19 5 14 26,3

Centrální divize:

1. Milwaukee 17 13 4 76,5 2. Indiana 18 11 7 61,1 3. Detroit 15 8 7 53,3 4. Chicago 18 5 13 27,8 5. Cleveland 16 2 14 12,5

Jihovýchodní divize:

1. Charlotte 17 9 8 52,9 2. Orlando 18 9 9 50,0 3. Washington 17 6 11 35,3 Miami 17 6 11 35,3 5. Atlanta 18 3 15 16,7

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 17 12 5 70,6 2. Houston 16 9 7 56,3 3. New Orleans 18 10 8 55,6 4. San Antonio 17 8 9 47,1 Dallas 17 8 9 47,1

Severozápadní divize:

1. Portland 18 12 6 66,7 2. Oklahoma City 17 11 6 64,7 3. Denver 18 11 7 61,1 4. Utah 18 8 10 44,4 5. Minnesota 18 7 11 38,9

Pacifická divize: