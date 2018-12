Satoranský při prohře sledoval blamáž kapitána Walla. Neměl jsem hrát, řekla hvězda

před 1 hodinou

Basketbalisté Washingtonu v sobotu po třech výhrách za sebou podlehli na palubovce jednoho z nejslabších celků NBA Clevelandu 101:116. I přes návrat kapitána a hlavní hvězdy Wizards Johna Walla po jednozápasové absenci dostal Tomáš Satoranský důvěru opět v první pětce a za 27 minut zaznamenal sedm bodů, dva doskoky a pět asistencí. Zato Wall odehrál nejhorší zápas za sedm sezon v soutěži. Pětinásobný účastník hvězd strávil na hřišti přes 26 minut, ze hry netrefil ani jednu z pěti střel a zapsal jen bod, čtyři doskoky a šest asistencí.

Cavaliers dostali utkání pod kontrolu už ve druhé polovině první části. Pak si díky povedené pasáži se skóre 31:4 vypracovali komfortního vedení, soupeři nedovolili osm minut skórovat a připsali si šestou výhru v sezoně.

"Jsem zklamaný. Neukázali jsme dnes stejné nadšení a rychlost jako v posledních třech duelech, které jsme zvládli. Udělali jsme trochu krok zpátky," litoval Bradley Beal, s 27 body nejlepší střelec Washingtonu.

"Jsem nespokojený s nastavením mysli, se kterým jsme dnes hráli. Dovolili jsme jim volné trojky, body z vymezeného území a oni to využili. Sice zatím nevyhráli tolik utkání, ale nic nevypouští a snaží se," řekl kouč celku z hlavní města USA Scott Brooks.

Satoranský počtvrté za sebou nastoupil od první minuty a s ním na hřišti Washington vyhrál o tři body. Jenže do kladných čísel v hodnocení účasti na palubovce (plus/minus) se dostal už jen střídající Ian Mahinmi.

Wall byl ve třetí části usazen na lavičku a po zápase řekl, že je lehce zraněný. "Na statistiky se koukat nebudu. Vím to i bez toho, aniž bych se musel koukat do papíru. Stalo se mi to poprvé v životě. Nemůžu se moc hýbat, natož běhat. Neměl jsem nastoupit. Je to moje chyba," řekl. Nejlepším střelcem zápasu byl domácí nováček Collin Sexton s 29 body.

Historický večer zažili bostonští Celtics. V Chicagu deklasovali Bulls nejvyšším rozdílem v klubové historii 133:77. Také vyrovnali rekord ve výši rozdílu v utkání na palubovce soupeře, který dosud držel Seattle díky triumfu 136:80 v Houstonu v roce 1986. Náhradník Jaylen Brown nasázel 23 bodů, ale hlavní hvězdou byl německý pivot Daniel Theis, který dostal příležitost při neúčasti Ala Horforda v základu a odvděčil se 22 body, 10 doskoky, pěti asistencemi a čtyřmi bloky.

LeBron James přispěl Los Angeles Lakers 20 body, osmi doskoky a devíti asistencemi k vítězství v Memphisu 111:88. Houston i přes 35 bodů Jamese Hardena prohrál 104:107 v Dallasu a vítězný tým základní části NBA z minulé sezony se po třetí porážce za sebou dál krčí na předposledním místě v Západní konferenci.

NBA:

Atlanta - Denver 106:98, Chicago - Boston 77:133, Cleveland - Washington 116:101 (za hosty Satoranský 7 bodů, 2 doskoky, 5 asistencí), Dallas - Houston 107:104, Indiana - Sacramento 107:97, LA Clippers - Miami 98:121, Memphis - LA Lakers 88:111, New York - Brooklyn 104:112, Portland - Minnesota 113:105.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Toronto 27 21 6 77,8 2. Philadelphia 27 18 9 66,7 3. Boston 25 15 10 60,0 4. Brooklyn 28 10 18 35,7 5. New York 27 8 19 29,6

Centrální divize:

1. Milwaukee 24 16 8 66,7 2. Indiana 26 16 10 61,5 3. Detroit 23 13 10 56,5 4. Cleveland 26 6 20 23,1 5. Chicago 27 6 21 22,2

Jihovýchodní divize:

1. Charlotte 25 12 13 48,0 2. Orlando 26 12 14 46,2 3. Miami 25 11 14 44,0 4. Washington 26 11 15 42,3 5. Atlanta 26 6 20 23,1

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 25 15 10 60,0 2. Dallas 24 13 11 54,2 3. New Orleans 27 13 14 48,1 4. San Antonio 26 12 14 46,2 5. Houston 25 11 14 44,0

Severozápadní divize:

1. Oklahoma City 24 16 8 66,7 2. Denver 26 17 9 65,4 3. Portland 26 15 11 57,7 4. Minnesota 26 13 13 50,0 Utah 26 13 13 50,0

Pacifická divize: