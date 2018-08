Volejbalistky začaly kvalifikaci ME překvapivou prohrou 2:3 se Švédskem

AKTUALIZOVÁNO před 11 minutami

Na šampionát, který se příští rok uskuteční v Turecku, Polsku, Maďarsku a na Slovensku, postoupí ze šestičlenné skupiny dva týmy.

Jablonec n.N. - České volejbalistky na úvod kvalifikace mistrovství Evropy nečekaně klopýtly. V Jablonci nad Nisou dnes prohrály se Švédskem 2:3 po setech 25:19, 22:25, 25:15, 20:25, 7:15 a získaly jen bod. Druhý zápas čeká svěřenkyně trenéra Zdeňka Pommera v sobotu ve Finsku. Do Jablonce se český tým vrátí příští týden a ve středu 22. srpna se utká s Estonskem.

"Švédky se postupně rozehrály a my musíme být agresivnější, odvážnější. Měli jsme hůř přihráno a hráli jsme z vysoké obrany. Soupeřky hrály rychleji a to rozhodlo. Musíme to hodit za hlavu a jít dál," řekl po utkání Pommer.

Na nahrávce nastoupila od začátku Valková a zprvu pestře řídila český útok. Navíc v prvním setu při jejím servisu domácí hráčky odskočily po pětibodové sérii do vedení 15:9, což úvodní sadu rozhodlo. I ve druhém setu české volejbalistky od začátku vedly, ale za stavu 21:17 přišel výpadek na příjmu a následně i v útoku.

Ztratily sedm bodů v řadě, sice ještě odvrátily jeden setbol, ale po smeči Havelkové do autu o druhý set přišly. "Nedůsledně jsme dohráli koncovku, ubrali jsme na servisu. Postupně se Švédky staly agresivnější a my jsme ubrali," řekl český trenér.

Ve třetí sadě povolily domácí reprezentantky Švédkám jen patnáct bodů, ale dotáhnout zápas do vítězného konce nedokázaly. Ve čtvrtém setu úplně vypadly z rytmu a nechaly soupeřky rozehrát. "Trestuhodně nám utekl začátek," řekl Pommer. "Ten začátek čtvrtého setu rozhodl. Zatlačily nás servisem a my přidaly nevynucenou chybu. Zbytečně jsme si to prohospodařily," uvedla Valková. Nepomohl příchod nahrávačky Šmídové ani další změny a duel rozhodl tie-break.

Zápas dohrály české volejbalistky v křeči. S nadšeně hrajícími soupeřkami prohrávaly v závěrečném dějství 3:8, po esu Švédek 4:11 a už se nezvedly. "Nevzdaly jsme to, bojovaly jsme, ale udělaly jsme nešťastné chyby. Švédky se rozčapaly a potom nás přejely," řekla autorka čtrnácti bodů smečařka Havelková.

Nejlepší hráčkou utkání byla Švédka Isabelle Haaková, která nasbírala 27 bodů. "Z italské ligy vím, že je sama schopná zápas vyhrát, a když se k ní přidají ostatní, je těžké je ubránit," řekla Havelková a k českému výkonu dodala: "Jedinou naší zbraní byl servis. Ten nám zpočátku šel, ale pak jsme ubraly, což bylo stěžejní."

Během srpna odehrají Češky čtyři zápasy kvalifikace, zbylé dva je čekají netradičně až v lednu. Na šampionát, který se příští rok uskuteční v Turecku, Polsku, Maďarsku a na Slovensku, postoupí ze skupiny E dva týmy.

Kvalifikace mistrovství Evropy volejbalistek v Jablonci nad Nisou:

Skupina E:

ČR - Švédsko 2:3 (19, -22, 15, -20, -7)

Rozhodčí: Skudnik (Slovin.), Vaško (SR). Čas: 114 min. Diváci: 1300.

Sestava a body ČR: Mlejnková 10, Strušková 6, Valková 2, Havelková 14, Holásková 12, Orvošová 16, libero Dostálová - libero Chevalierová, Purchartová 2, Kohoutová, Kossányiová 1, Šmídová, Kopáčová 3, Svobodová. Trenér: Pommer.

Nejvíce bodů Švédska: I. Haaková 27, A. Haaková 17, Lundvallová 10.

Tallinn: Estonsko - Finsko 2:3 (15, 20, -23, -20, -7).

Tabulka: