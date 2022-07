Volejbalisté si elitní Ligu národů nezahrají. V kvalifikačním turnaji podlehli Kubě

Čeští volejbalisté prohráli v semifinále Challenger Cupu s Kubou v Soulu po setech 22:25, 18:25, 18:25 a premiérovou účast v elitní Lize národů, kam postoupí pouze vítěz osmičlenného turnaje, si nezajistili. V neděli se Češi utkají o bronz s domácí Koreou, která rovněž ve třech setech podlehla Turecku.

Svěřenci trenéra Jiřího Nováka, kteří ve čtvrtfinále zdolali Tunisko 3:1, drželi s favorizovanými Kubánci krok pouze v prvním setu, v němž dlouho vedli. Koncovku ale zvládl lépe soupeř a poté už zápasu dominoval.

"Myslím, že jsme ze zápasu mohli vytěžit víc, vzhledem k tomu, jak výborně jsme začali. Pak jsme na příjmu začali trochu hořet, což se nám normálně nestává, a Kubánci nás začali stahovat. Oni chytli vítr do plachet a ukázali nám, že světový volejbal je ještě o krok dál než my. Můžu být spokojení s defenzivní stránkou, ale dneska nám to nemohlo fungovat s tak nekvalitním side outem. S tím jsme měli problém celý zápas," uvedl v tiskové zprávě svazu Novák.

Kubánci předčili české hráče především na bloku, lépe se jim dařilo také v útoku. Miguel Ángel López zaznamenal 17 bodů, na české straně byl nejlepší Martin Licek s 11 body.

"Nebyli jsme agresivní na podání, měli jsme velký problém se ztrátami. Skvěle nás bránili, měli nás výborně načtené. Myslím, že Kuba si to zasloužila, ale ten výsledek je pro nás hodně drsný," uvedl český kapitán Adam Zajíček.

"Zítra se budeme soustředit na to, abychom uhráli co nejvíce bodů do rankingu, aby nám to dalo možnost v příštích letech mít co nejlepší výchozí pozici a zahrát si třeba kvalifikaci na olympiádu nebo mistrovství světa," doplnil Novák.

Kvalifikaci o Ligu národů hrály i české volejbalistky, ve čtvrtek ale v chorvatském Zadaru podlehly Belgii 0:3 a v turnaji skončily. České celky se dosud mezi nejlepších 16 družstev světa neprobojovaly.

Semifinále Challenger Cupu volejbalistů v Soulu:

Kuba - Česko 3:0 (22, 18, 18)

Sestava a body Česka: Licek 11, Zajíček 5, Šotola 8, Galabov 3, Špulák 6, Bartůněk, libero Moník - Srb 2, Indra 1, Sedláček, J. Svoboda. Trenér: Novák.

Nejvíce bodů Kuby: López 17, Herrera 14, Mergarejo 10.

Turecko - Korea 3:0 (24, 21, 22)