Vlhová září, ale má problém. Její trenér zuří nad obviněním, že šmíruje Shiffrinovou

Více než dva roky se nestalo, aby Mikaela Shiffrinová nevyhrála dva slalomy Světového poháru v řadě. Až nyní. Oba závody vyhrála Slovenka Petra Vlhová.

Obě čtyřiadvacetileté dámy od sebe dělí pouze tři měsíce. A v pořadí slalomu Světového poháru už jen 80 bodů. Slovenská lyžařka Petra Vlhová vyhrála i druhý slalom v novém roce a lomcuje dříve neotřesitelnou pozicí své rivalky Mikaely Shiffrinové ve slalomu.

A kouč rodačky z Liptovského Mikuláše Livio Magoni vzkazuje: zvykejte si. Petra bude vítězit.

"Myslím, že nejen ve slalomu, ale v každé disciplíně. Když bude lyžovat jako doposud, bude pro její soupeřky strašně těžké se před ní dostat. Jsme připraveni na všechno," hlásal po trumfu své svěřenky ve Flachau.

Zatímco fanoušci se baví vyrovnaným soubojem obou lyžařek, sílící rivalita ovšem mezi oba týmy také sváry. Lidé kolem Shiffrinové se nedávno obořili na kouče Magoniho, že nechává Američanku špehovat.

Často má posílat někoho ze svých kolegů, aby si šel stoupnout na svah, kde Shiffrinová trénuje. A špionáží získané informace používat při přípravě s Vlhovou.

"Považujeme to za překročení jisté hranice, za níž nám už kradou naše duševní vlastnictví. Berou nám něco, co jsme vytvořili spolu s trenéry. Vytvořili jsme to a nikdo nás to neučil," zlobí se Shiffrinová.

Šestapadesátiletý Ital netradiční praktiky nejdříve sám přiznal. "Vím, že to není úplně korektní. Chceme, aby Petra jezdila co nejlépe, chceme se učit od těch nejlepších. Je to naše práce," vysvětloval pro Ski Racing Media a NBC Sports.

Po vítězství Vlhové ve Flachau ale otočil. A špehování největší rivalky rázně odmítl. "No jasně, já dostávám od Igora Vlhy tolik peněz, že si můžu dovolit někoho posílat za soupeřkou," prohlásil nakvašeně.

"Američané nejsou zvyklí prohrávat. Musí se to naučit. Nevím, kde to vyhrabali. Typicky americký styl," čertil se Magoni. "Už s nimi nemluvím, nechci je ani vidět. Nechci vidět falešné tváře. Jsem kamarád s každým, ale kdo udělá něco takového, je konec."