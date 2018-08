Kontinentální pohár v Ostravě vyjde na 275 milionů. Nic podobného tu dosud nebylo, říká Varhaník

před 1 hodinou

Kontinentální pohár je nejprestižnější atletickou klubovou soutěží na světě, která se koná jednou za čtyři roky. Letos se ve dnech 8. a 9. září se uskuteční v Ostravě. Proti sobě budou stát výběry Evropy, Ameriky, Afriky a společný tým Asie a Oceánie. V každé disciplíně se představí dvě ženy a dva muži za každý kontinent. "Poprvé v historii české atletiky budeme moci prožívat určitě nádherné souboje mistrů a vicemistrů jednotlivých kontinentů,“ říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz předseda svazu Libor Varhaník.

Čím je pro českou atletiku pořadatelství této soutěže?

Ohromnou výzvou, protože jde o zcela výjimečnou akci, kterou kdy Česká republika uspořádala. Máme už sice organizační zkušenosti z mistrovství světa sedmnáctiletých, z mistrovství Evropy třiadvacetiletých i z halového šampionátu Evropy, ale tato soutěž přivede do Ostravy dlouhou řadu atletů světového formátu, což je něco mimořádného.

Jak složitá a tedy i náročná je organizace Kontinentálního poháru?

Pro nás je složitá hlavně v tom, že k nominaci atletů přistupují v jednotlivých kontinentech různě. Stále ještě čekáme na potvrzení všech účastníků této dvoudenní soutěže. Pokud jde o samotnou organizaci, tak město Ostrava by ubytování i dopravu mělo zvládnout. Stadion pro 16 tisíc diváků je po menších úpravách připraven, splňuje požadované parametry a předepsaná kritéria. Organizační tým je v kontaktu s funkcionáři ze Světové atletické federace i se zástupci kontinentů. Jednoduché to není, je to pro nás velké sousto, ale pevně věřím, že nemalé úsilí bude odměněno všeobecnou spokojeností.

Kolik atletů, doprovodu a hostů do Ostravy přijede a jak je velký zájem českých fanoušků?

Každý kontinentální tým tvoří 120 osob, což jsou závodníci a jejich doprovod. Mnohem víc je hostů z různých asociací, obchodní, sportovní i společenské sféry, takže čekáme celkem kolem čtyř tisíc akreditací. Velice mě těší, že vstupenky na obě odpoledne jsou téměř vyprodány. V prodeji jich je už jen pár stovek, které asi velice rychle zmizí.

Jaká trofej je připravena pro vítězný kontinent a jeho atlety?

Chtěli jsme světovou atletiku něčím obohatit, k obvyklému poháru naše vize nevedla. Šlo nám o to, aby základní část trofeje v podobě stadionu v barvách jednotlivých kontinentů zůstala vítěznému týmu do svazové vitríny a zároveň ti, kteří se o prvenství zasloužili, si také odnesli něco na památku. A tím se staly štafetové kolíky z českého křišťálu, kterých je 116. Je to díky televizním přenosům do mnoha zemí i celosvětová reklama českých sklářů. Celková váha trofeje je 140 kilogramů a lze říci, že je v ní zvýrazněno prolnutí týmového ducha s individuálním výkonem.

Chystají se i některé další novinky?

Je jich hodně. Především byl záměr udělat soutěž atraktivní, takže došlo k řadě změn v bodování jednotlivých disciplin se záměrem podpořit týmového ducha. Významnou roli budou mít nesoutěžní kapitáni jednotlivých kontinentů s aktivní možností ovlivnit výsledek svého týmu.

Chtěli jsme, aby diváci byli svědky dramatických soubojů, zajímavých příběhů a neznali vítěze třeba už po třech pokusech oštěpařů či koulařů. A navíc doslova nabitý časový program se oba dny zúžil na dobu od 14.30 do 18.00, což považujeme pro diváky za mnohem lepší, než aby zdlouhavé soutěži přihlíželi od rána do večera.

Kteří ambasadoři tuto akci podporují?

Ambasadorem Evropy se stal bývalý světový rekordman v běhu na 110 metrů překážek Colin Jackson a americké atlety bude povzbuzovat slavný dálkař Mike Powell. O další dva kontinenty se postarají bývalé mistryně světa v běhu na 400 metrů překážek. Výběr Austrálie a Oceánie povede Jana Pittmanová a ambasadorkou Afriky je Nezha Bidouaneová. Českými patrony a zároveň také patrony užitečného i vydařeného celoročního projektu pro školy a oddíly pod názvem Ostrava fandí kontinentům jsou oštěpařka Barbora Špotáková, čtvrtkař Pavel Maslák, tyčkař Jan Kudlička a výškařka Michaela Hrubá. Zahraniční ambasadoři se zároveň představí v roli kapitánů jednotlivých týmů.

Kdo z Čechů v dosavadní historii bývalého Světového poháru a od roku 2010 Kontinentálního poháru už pomohl Evropě k vítězství?

Především koulařka Helena Fibingerová, a to dokonce čtyřikrát, což je téměř neuvěřitelné. Dále půlkařka Jarmila Kratochvílová, výškař Tomáš Janků i oštěpaři Jan Železný a Barbora Špotáková.

V týmu Evropy se v Ostravě představí i čtyři Češi. Co byste řekl na jejich adresu?

Jako pořadatelé jsme měli garantovaná tři místa, čehož jsme samozřejmě využili. Koulař Tomáš Staněk bude mít možnost zlepšit si náladu po "bramborovém" vystoupení na mistrovství Evropy v Berlíně. Oštěpař Jakub Vadlejch snad vyléčí bolavá záda a zase předvede svůj obvyklý výborný výkon. A mílařka Simona Vrzalová si tuto nominaci zasloužila po pátém místě v Berlíně. Přímou cestu do týmu Evropy si čerstvým titulem vicemistryně Evropy zajistila Nikol Ogrodníková.

Jaký je rozpočet a kdo především se podílí na jeho krytí?

Pohybuje se okolo 275 milionů korun, což je mimochodem dvojnásobek rozpočtu halového mistrovství Evropy z roku 2015 v Praze. Přibližně z třetiny ho kryjí příspěvky ze státní pokladny, krajů a města Ostravy. Dále jsou to Světová atletická federace, obchodní partneři a příjmy ze vstupného.

A váš tip na vítěze?

Bylo by asi špatné, kdybych nevěřil Evropě (úsměv).