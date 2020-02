Unikát v Česku i na světě. Vzniká nový dokument o českých baseballistech

V Česku se rodí unikátní baseballový dokument, který ponese název Inbetween. Vzniká pod dohledem bratří Jakuba a Michala Ondráčkových a zkušeného kameramana Tomáše Moravce.

Moravec má za sebou účast v mnoha projektech a v minulosti natočil třeba dokument Baseball mezi kaktusy pro Českou televizi, který mapoval českou cestu kvalifikačními boji o postup na World Baseball Classic 2017.

Nyní před začátkem další kvalifikace přichází baseballisté Jakub a Michal Ondráček s novým projektem, jenž si dal za cíl zachytit fenomén, který dělá český baseball unikátním ve světovém měřítku. Aktuálně se pro něj snaží sehnat 600 000 korun přes crowfoundingový server Hithit.com. Zatím vybrali asi šesti potřebných financí.

"Máme za sebou jen pár natáčecích dnů, kdy jsme si to téma trochu oťukali a vytvořili jsme trailer se kterým teď projekt chceme představit veřejnosti. Asi nejnáročnější je to, že musíme pracovat s předpokladem, že bude crowdfundingová kampaň úspěšná a budeme moct dokument natočit," řekl pro Aktuálně.cz mladší z bratrů Jakub Ondráček.

Ten v minulosti stál i za projektem Generace s názorem, která měl dostat mladé lidi k hlasovacím urnám.

A co je vedlo k natočení dokumentu o baseballu? "Unikátní situace v českém baseballu. To, co z něj dělá unikát mezi sporty v České republice a možná i ve světovém měřítku," pokračuje Jakub Ondráček.

"Někdo by mohl namítnout, že přece existují i další sporty, kde jsou sportovci amatéři, také úspěšní na světové úrovni. Jenže baseball je úplně jiná kategorie. Jde o jeden z nejrozšířenějších sportů z nejnavštěvovanější ligou na světě. Na světový šampionát pak přes tohle všechno přijede český národní tým, který tvoří převážně kluci s běžným zaměstnáním a těm profíkům dokážou konkurovat. Doktor, hasič, právník a další. Podle nás je to fascinující příběh."