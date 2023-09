Krutý trest pro Čecha. Polák simuloval, jako bych mu přelomil obratle, tvrdil Krejčí

Český slalomář Jakub Krejčí cítil po vyřazení v osmifinále kayak crossu na mistrovství světa křivdu. O kontaktu s Tadeuszem Kuchnem věděl, ale nemyslel si, že by za něj zasloužil odsun ze druhé příčky na konec pořadí v jízdě.

"Byla to shoda náhod, že se mu to z lodě odrazilo dozadu do helmy, a on tam simuloval, jako kdybych mu přelomil obratle," zlobil se český reprezentant po vyřazení v osmifinále, v němž dojel na postupové druhé pozici, ale pak byl odsunut na konec pořadí za nepovolený kontakt se soupeřem.

Polský závodník podle něj následky srážky zveličoval. "Po jízdě jsem se s ním bavil, jestli je v pohodě, a on řekl, že ne, a držel se tam za hlavu. Přitom ten kontakt tam byl podle mě minimální," tvrdil Krejčí.

To, že někdo někoho trošku bouchne, k tomuto sportu podle něj patří. "Mrzí mě, jak to dopadlo," litoval Krejčí.

Byl by nerad, kdyby se simulování v kayak crossu rozmohlo. "Přijde mi to dost nesportovní a naprosto zbytečné, k našemu sportu to vůbec nepatří," prohlásil Krejčí.

"To, že je to kontaktní disciplína, o tom každý ví. A jestli rozhodčí na to budou brát nějaký ohled, těžko říct. Možná by se mohlo zavést do pravidel, že za to může být zase on diskvalifikovaný nebo tak něco," navrhoval.

Diváci i sami závodníci těžko posuzují, co je v kayak crossu ještě přípustné a co už nikoliv. "Pravidla jsou sice stanovená, ale každý rozhodčí má jiný metr, což si myslím, že je špatně, protože by měly být nastavené stejně," uvedl Krejčí.

"Přezkoumávají to a nejdřív řeknou, že to bylo čisté, pak to znova přezkoumávají a najednou je to chyba," divil se český slalomář.

Pravidla se navíc poměrně často mění. "Myslím, že jsou stanovena tak nějak dobře, spíš zakazují moc kontakt. Když jedeme ve čtyřech a jsou brány namačkané, bude tam kontakt vždycky. Záleží spíš na rozhodčích, co tam budou pouštět," uvažoval nadějný český kajakář.

V osmifinále vypadla i Tereza Fišerová, už v kvalifikaci skončili zbývající čeští reprezentanti včetně medailistů z Evropských her Ondřeje Tunky a Víta Přindiše.