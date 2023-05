Troška stresu nevadí. Dovede mě k mnohem lepšímu výkonu, směje se Fišerová

Vodní slalomářka Tereza Fišerová si jako jediná žena už po předposledním nominačním závodě v pražské Troji zajistila reprezentační místo v tříčlenné skupině singlířek i kajakářek. Obhájila tak své loňské působení v obou kategoriích. "Je to úžasné, ani jsem o takovém úspěchu nesnila," netajila radost v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Kanoistka Tereza Fišerová ve finále na OH 2020 | Foto: Reuters

S jakými pocity jste do nominačních závodů v Trnávce a pražské Troji vstupovala?

Necítila jsem se úplně dobře a ani v takové formě, abych v obou kategoriích skončila na nejvyšší příčce. Avšak těžší tratě mi vyhovují a především jsem si znovu potvrdila, že když na mě působí trošku stres a je na mě určitý tlak, tak mě to dovede k mnohem lepšímu výkonu než v klidovém rozpoložení.

Došlo ve vaší přípravě na sezonu k nějakým změnám?

S trenérem Lukášem Kubričanem jsme pokračovali ve všem, co nám loni fungovalo. Jen jsme se víc soustředili na získání větší síly.

Chcete tím připomenout, že bude potřeba ve vašem "obojživelnickém programu"?

Je to možná paradox, ale fyzicky náročnější byly čtyři dvoudenní nominační závody, než budou ty, které nás čekají ve Světovém poháru, kde na jejich absolvování budeme mít čtyři dny. To bude doslova pohodička. (smích) Zároveň však moc dobře vím, že mě čeká hodně náročný program.

Co vám přinesly loňské zkušenosti a jak je chcete využít?

Prozradily mi, že hlavně půjde o udržení psychické koncentrace, ale myslím si, že to zvládnu. Určitě však bude nutné šetřit síly na závody, v nichž půjde o body do olympijské kvalifikace. Proto některá vystoupení ve Světovém poháru vynechám a plně se soustředím především na mistrovství Evropy koncem června v Krakově a světový šampionát, který se uskuteční v září v Londýně. Na těchto vrcholných akcích lze získat nejvíc bodů do kvalifikace.

Chcete na této cestě bojovat na kanoi i v kajaku?

Chci. Při vystoupeních v obou kategoriích však bude nutné trochu omezit trénink a plně se před každým závodem soustředit na vše, co mě v každém z nich čeká.

Jaký je pro vás rozdíl mezi kanoí a kajakem?

Jsou to dvě odlišné disciplíny a každá má v sobě něco specifického. Neumím ani říci, která mě baví víc, protože každý den je to něco jiného.

Zajistila jste si nominaci i v kajakkrosu. Co pro vás tato novinka znamená?

Je to srdeční záležitost. Jezdím ho ráda, můžu se v něm vybouřit.

A s jakým záměrem do letošní sezony vstupujete?

Užívat si všechny jízdy a dočkat se v nich pěkných výsledků. Na olympiádu samozřejmě nelze nemyslet, ale koná se až příští rok, což je ještě dlouhá doba, v níž je potřeba letenku do Paříže si stálými kvalitními výkony zasloužit. Kdyby se mi to podařilo aspoň v jedné kategorii, byla bych šťastná.