Triple double, který NBA neviděla půl století. Westbrook ho věnoval zabitému kolegovi

před 57 minutami

Basketbalista Russell Westbrook zaznamenal v NBA jedinečný triple double, jaký nebyl v zámořské lize k vidění přes půl století. Rozehrávač Oklahomy totiž při výhře 119:103 nad oslabenými Los Angeles Lakers nastřílel 20 bodů, doskočil 20 míčů a přidal 21 asistencí. Před ním se podobný zápis podařil jen jedinému muži, legendární Wilt Chamberlain v únoru 1968 zapsal 22 bodů, 25 doskoků a 21 asistencí.

Russell Westbrook - 20 points, 20 rebounds, 21 assists pic.twitter.com/oyFcH45KTg — Steve Noah (@Steve_OS) April 3, 2019

Na triple double dosáhl Westbrook po 135. v kariéře a 31. v sezoně, ale tento byl mimořádný. I díky němu třicetiletý hráč útočí ve druhé sezoně po sobě na dvojciferné hodnoty ve třech statistických ukazatelích také v průměru. Po utkání mu ale do řeči moc nebylo, výhru věnoval kamarádovi a hudebníkovi Nipseymu Hussleovi, který byl v neděli zastřelen.

"Byl to někdo, ke komu jsem vzhlížel, hrozně to mnou otřáslo," řekl Westbrook. "Modlím se za jeho rodinu. 20+20+20, oni vědí, co to znamená," přidal v možné narážce na pouliční gang Rollin 60's Neighborhood Crips, jehož byl Hussle členem.

Historic night for Russell Westbrook.

20 points // 20 rebounds // 21 assists pic.twitter.com/T3tVWiOIvK — OKC THUNDER (@okcthunder) April 3, 2019

"Vím, že odešel jeho blízký kamarád. Nicméně nejen jeho v naší kabině ta smrt v posledních dnech hodně zasáhla," připojil kouč Oklahomy Billy Donovan. "Pro Russella je to, co dnes dokázal, něco opravdu unikátního a hodně si toho váží," řekl.

V souboji dvou nejlepších celků Západní konference uspěli vítězové posledních dvou ročníků. Basketbalisté Golden State uhájili první místo před Denverem po domácím vítězství 116:102. Kevin Durant stihl před svým vyloučením ve třetí části 21 bodů. Pivot DeMarcus Cousins zaznamenal 28 bodů a 12 doskoků. Nuggets vedl rozehrávač Jamal Murray se 17 body.

Třetí tým tabulky Houston v hale Sacramenta zvítězil po střeleckém koncertu z tříbodové vzdálenosti 130:105. Rockets 26 trojkami vyrovnali vlastní rekord NBA, James Harden se na triumfu podílel 36 body a 10 asistencemi.

Výsledky NBA:

Golden State - Denver 116:102, Oklahoma City - LA Lakers 119:103, Sacramento - Houston 105:130, San Antonio - Atlanta 117:111.