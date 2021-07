Historickou etapu s dvěma přejezdy Mont Ventoux ovládl po sólovém úniku Van Aert

Belgický cyklista Wout van Aert vyhrál po samostatném úniku 11. etapu Tour de France, v níž peloton musel poprvé v historii zvládnout dvojí přejezd přes legendární Mont Ventoux. Vedení v celkovém pořadí si upevnil slovinský obhájce titulu Tadej Pogačar, který na čtvrtém místě ztratil na vítěze 1:38 minuty, všechny hlavní rivaly ale udržel za sebou.

Trojnásobný mistr světa v cyklokrosu Van Aert opět potvrdil pověst skvělého univerzála. Den poté, co finišoval druhý za britským spurtérem Markem Cavendishem, dnes upláchl všem vyhlášeným vrchařům. Do cíle 198,9 km dlouhé etapy dojel s náskokem 1:14 minuty před dvojicí jezdců Trek-Segafredo Kennym Elissondem a Baukem Mollemou a vybojoval čtvrtý etapový vavřín na Tour.

S Pogačarem dnes udrželi po dvou stoupáních na 1910 metrů vysoký ikonický vrchol v Provence kontakt jen Rigoberto Urán, který nyní na druhém místě ztrácí 5:18 minuty, třetí Jonas Vingegaard a čtvrtý Richard Carapaz. Po úterní desáté etapě druhý Ben O'Connor ztratil takřka čtyři minuty a propadl se na páté místo.

Dán Vingegaard v druhém výjezdu na Mont Ventoux na Slovince úspěšně zaútočil, ve sjezdu ho ale skupinka rivalů opět dostihla. "Nedokázal jsem s ním jet, byl moc silný. Snažil jsem se dostat na vrchol co nejrychleji, ale v tom vedru to byl hodně těžký den. Věděl jsem, že musím vydržet ještě pár minut a pak už bude jen sjezd," komentoval Pogačar závěr stoupání. "Jsem rád, že jsem byl ve sjezdu s Carapazem a Uránem, dobře jsme spolupracovali a nakonec z toho byl dobrý den," dodal.

Van Aert se po třech sprinterských výhrách z let 2019 a 2020 poprvé dočkal triumfu v horské etapě. "Chybí mi slova. Je to nejikoničtější hora světa. Je to asi moje dosud největší vítězství," řekl v cíli. V dresu úřadujícího belgického mistra napodobil legendárního Eddyho Merckxe, který v roce 1970 rovněž vyhrál etapu se stoupáním na Mont Ventoux, když měl v držení domácí titul.

Výhru Van Aert věnoval celému týmu, který po prvním týdnu přišel o potlučeného kapitána a vloni druhého Primože Rogliče, dnes navíc ztratil Tonyho Martina. "Měli jsme v prvním týdnu tolik smůly a dnes jsme po pádu přišli i o Tonyho," dodal.

Německý cyklista Martin opustil Tour po dalším karambolu v sanitce. Bývalý časovkářský mistr světa, jehož poslala na zem hned v první etapě neopatrná fanynka, vyjel v úvodní části etapy ze silnice a skončil v příkopu. Otřeseného šestatřicetiletého jezdce stáje Jumbo-Visma s krvácejícími zraněními na rukou a nohou na místě ošetřili záchranáři a poté ho na nosítkách z místa odvezli.

Cyklistický závod Tour de France - 11. etapa Sorgues - Malaucene (198,9 km):

1. Van Aert (Belg./Jumbo-Visma) 5:17:43, 2. Elissonde (Fr./Trek-Segafredo), 3. Mollema (Niz./Trek-Segafredo) oba -1:14, 4. Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates), 5. Urán (Kol./EF Education-Nippo), 6. Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers), 7. Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) všichni -1:38, 8. Lucenko (Kaz./Astana-Premier Tech), 9. Kelderman (Niz./Bora-hansgrohe) oba -1:56, 10. Mas (Šp./Movistar) -3:02, …71. Vakoč (ČR/Alpecin-Fenix) -24:38.

Průběžné pořadí:

1. Pogačar 43:44:38, 2. Urán -5:18, 3. Vingegaard -5:32 4. Carapaz -5:33, 5. O'Connor (Austr./AG2R-Citroën) -5:58, 6. Kelderman -6:16, 7. Lucenko -6:30, 8. Mas -7:11, 9. G. Martin (Fr./Cofidis) -9:29, 10. Bilbao (Šp./Bahrajn Victorious) -10:28, …114. Vakoč -2:03:46.