Potlučený Roglič vzdal letošní Tour. Kvůli následkům tvrdého pádu

Druhý muž loňské Tour de France Primož Roglič před dnešní 9. etapou ze 108. ročníku závodu odstoupil. Oznámili to zástupci stáje Jumbo-Visma. Slovinský cyklista je po pondělním pádu silně potlučený, velké problémy mu působí mimo jiné naražená kostrč.

"Už to prostě nemá cenu. Zkusil jsem to, ale bolesti jsou zkrátka příliš velké," uvedl jednatřicetiletý kapitán stáje Jumbo-Visma v prohlášení. "Je načase, abych se dal do pořádku a soustředil se na nové cíle. Jsem hrozně zklamaný, ale musím to akceptovat," dodal vítěz loňské i předloňské Vuelty.

V sobotní etapě, v níž se peloton poprvé dostal do větších kopců, nabral trápící se Roglič na vítěze Dylana Teunse a nového lídra Tadeje Pogačara ztrátu zhruba 35 minut. Přišel tak o šanci bojovat o celkové vítězství.

Roglič, jenž vloni ztratil žlutý dres až v závěrečné časovce, platil i letos za jednoho z hlavních favoritů. V pondělní třetí etapě ale při jednom z řady pádů v pelotonu skončil tvrdě na zemi a utrpěl pohmožděniny a odřeniny především na levé straně těla. Zatím není jasné, zda bude startovat na olympijských hrách, jak plánoval.