Velšský drak spasil Sky, Froomeova dominance už možná skončila. Peloton se vyrovnává, míní Tesař

před 1 hodinou

Chris Froome nedobyl Tour de France popáté a po triumfu na Giru nedosáhl ani na vytoužený double. Přesto musí být šéfové jeho týmu Sky s výsledkem závodu dlouhého 3 351 kilometrů spokojeni. Díky zachránci Geraintu Thomasovi, jenž na největší cyklistické akci triumfoval poprvé. 105. ročník francouzské túry hodnotí bývalý silniční a dráhový cyklista Lubor Tesař.

Že se Geraint Thomas stane týmovou jedničkou na úkor Chrise Froomea a vyhraje Tour de France, odhadoval před startem závodu asi málokdo. Byl dvaatřicetiletý Velšan v okruhu vašich favoritů?

Po bitvě je každý generál, ale v České televizi jsme Thomase zmiňovali jako jednoho z favoritů. Hlavně po výkonech, jaké v letošní sezoně předváděl. Trochu jsme předpokládali, že by to mohl být pro Froomea problém, ale nakonec se stal Thomas zachráncem týmu Sky a celkového vítězství. Nebýt Thomase, Froome by podle mě letošní Tour zcela jistě nevyhrál. Tlak na něj by byl bez Thomase větší a systematičtější.

Thomas vyhrál dvě alpské etapy v řadě a vedení už si s přehledem pohlídal. O bitvě uvnitř týmu Sky se tak nakonec pouze mluvilo.

Přesně tak, vyhrál naprosto zaslouženě. Dokázal to i výkonem v sobotní časovce, kterou by zřejmě vyhrál, kdyby to ještě bylo potřeba.

Dlouhá léta byl dvorním pomocníkem Froomea, ale s novou rolí lídra, jež mu postupně připadla, se Thomas vypořádal skvěle. Nečekal jste, že by mohl mít s tímto faktem větší problém?

Ani ne, Thomas není žádný bažant. První Tour jel už v roce 2007, potom se účastnil dalších závodů Grand Tour, občas měl smůlu, ale vyhrál mnoho týdenních nebo desetidenních závodů. Role lídra je v každém etapovém závodě stejná, i když na Tour je tlak vyšší. Nicméně Thomas je v týmu Sky pod tlakem již několik let. Ten tým je tak silný, že každý jeho závodník jezdí pod tlakem srovnatelným s tím, který je kladen na lídry ostatních stájí. Všechno tam musí do sebe dokonale zapadat.

Ať už z rozhovorů, nebo z proslovu na Champs-Élysées vyplynulo, že je Thomas sympaťák, oblíbený i napříč pelotonem. Souhlasíte?

Určitě. Obecně si myslím, že až na výjimky jsou závodníci, kteří nejdříve projdou dráhovou cyklistikou a týmovými stíhačkami, oblíbení. Jsou zvyklí fungovat v družstvu. Není to tak, že já jsem hvězda a pak až jsou ostatní kolem. Ti kluci jsou schopní a ochotní se pro kolegu obětovat. Komunikují spolu, pomůžou si, a to je základní předpoklad, aby byli v týmu nejen oblíbení, ale aby byli jeho důležitou součástí.

Froome se do žlutého neoblékl ani jednou, a proto příliš nedráždil fanoušky podél trati. Byl takový vývoj pro Sky zprvu příznivý?

Myslím, že Sky může děkovat pánu Bohu za formu, v jaké byl Thomas. Že se Tour vyvíjela, jak se vyvíjela, včetně jejího profilu. Prvních 12 dní nejeli ve žluťáku. Všechno špatné chce vždycky čas, což jsme viděli v závěru, kdy fanoušci už při sobotní časovce na Froomea nebučeli, v cíli mu sportovně zatleskali. Čas hrany obrousí, ale spekulace budou dál.

V situaci, kdy měl Thomas na čele větší náskok, bylo pro Froomea velmi složité zaútočit na vlastní pěst. Řešilo se, že by možná mohl spolupracovat s bývalým parťákem Mikelem Landou z Movistaru, ale patrně neměl na větší útok výkonnost. Mám pravdu?

Kdyby byl v top formě, jakou měl na konci Gira nebo v dřívějších letech na Tour, nemusel by spolupracovat s nikým. Byl by schopný minutu a půl na Thomase stáhnout sám a možná další dvě minuty najet. Ale letos tu formu neměl, anebo už ho mnozí závodníci dorovnali a někteří jsou lepší.

Zejména v kopcích nebyl Froome tak dominantní jako v minulosti.

Ano, ale to nebyl ani na Giru, kde měl z pekla štěstí. Dobře, rozjeli to a hlavní favority utrhl, nicméně ujel jim tehdy o 40 vteřin a náskok získal jejich zaváháním a chybou jejich týmových direktorů. Čas ukáže, jsem zvědavý, co přinesou nejbližší závody, jestli potvrdí, že se peloton vyrovnává. Na Vueltě určitě nebudou Froome, Dumoulin ani Thomas. Ten nemá momentálně co získat, musel by Vueltu jedině vyhrát a být hrdina. Ale spíše se připraví na mistrovství světa, kde by mohl uspět v časovce i v závodě jednotlivců. Doufám, že na Vueltě zase uvidíme Porteho s Nibalim.

Jak výrazně se podepsalo na výkonech Froomea negativní klima kolem jeho osoby kvůli nepříliš průhlednému a náhlému vyřešení salbutamulové kauzy? Fanoušci na něj od počátku bučeli, na to se nabalil pád v první etapě nebo srážka s četníkem v Pyrenejích.

Je to klasika. Co se táhne dlouho a nikdo to není schopný vyřešit, zavání problémem, něčím skrytým, co se nemá dostat na veřejnost. Jsou to jen spekulace, ale zkrátka to smrdí. V jeho zájmu, v zájmu UCI (Mezinárodní cyklistická unie, pozn. red.) i v zájmu Tour bylo, aby se to vyřešilo dříve před startem. To se nestalo a situace se vyhrotila.

Naproti tomu je však potřeba podotknout, že Froome odjel čtvrtý podnik Grand Tour v řadě, třikrát vyhrál a jednou byl třetí. To musí být spojeno s obrovským fyzickým zápřahem a značným stresem.

Absolutně souhlasím. To, co si musel prožít ve Francii i na Giru kvůli tomu pozitivnímu vzorku, si nikdo neumí moc představit. V sobotu při časovce dokázal, že je velkým šampionem, v nejdůležitější chvíli dokázal tlak ustát a bojoval v časovce o vítězství. Jasně ukázal, že na bednu patří. Klobouk dolů před ním.

Ukázala se v Pyrenejích ohromná síla týmu Sky? Přes jeho hráz se nepovedlo Tomu Dumoulinovi nebo Primoži Rogličovi zaútočit na Thomase v dostatečné míře.

Je obrovský rozdíl, pokud máte v rozhodujících momentech etapy na čele tři jezdce týmu Sky, anebo je tam "popravený" Steven Kruijswijk, který je rád, že visí, a útočí jen ve chvíli, kdy se zpomalí. Roglič by útočit chtěl, ale musel zároveň bránit své postavení v celkovém pořadí. Navíc je pořád v útocích trochu nezkušený, i když se mu ten ve sjezdu povedl, vyhrál královskou etapu a udělal závěr Tour dramatický. Dumoulin se mi zdál unavený, ale určité záblesky útoků tam byly, a to je dobře.

Nemyslíte, že konkrétně Roglič bojoval v Pyrenejích především o stupně vítězů a ztráta na Thomase mu mohla připadat příliš velká?

V poslední horské etapě přes Tourmalet a Aubisque bylo pole dost rozstřelené, útočil Movistar s Landou, který za to při časovce zaplatil, vpředu byl ještě Bardet. Bylo to roztříštěné a Roglič nemohl s čistou hlavou útočit, musel se i bránit, ohrožovali ho Landa s Bardetem.

Froomea v 19. etapě i v horském sprintu velice podržel jeho týmový kolega a nejmladší jezdec Tour Egan Bernal. V 21 letech odjel svůj první závod Grand Tour perfektně. Je to tak?

Předvedl neuvěřitelný výkon, jel bezproblémově a mazácky. Nevím, do jaké míry byl řízený vysílačkou, ale nevěřím, že na tu situaci v horském sprintu vedení týmu Sky tak dobře vidělo. Thomas ukázal Bernalovi gestem, že ho nepotřebuje, a tak Kolumbijec procouval dozadu k Froomeovi a dotáhl ho zpět do skupiny. Naprosto profesionální práce zkušeného mazáka. Naopak v 19. etapě se čekalo, že Kruijswijk připraví pozici Rogličovi, a on nesmyslně pendloval dopředu dozadu, nijak svému parťákovi nepomohl. Bylo to trochu úsměvné a skoro jsem si říkal, že ten tým (Lotto-Jumbo) si ani nezaslouží vyhrát.

Nemělo by se zapomínat, že v první polovině Tour jezdil ve žlutém dresu po dobu týdne Greg Van Avermaet. Co říkáte na jeho výkon?

Byl úžasný. Výkon Van Avermaeta a sobotní časovka s fantastickým představením Dumoulina, Froomea i Thomase byly pro mě nejsilnějšími zážitky letošní Tour. Van Avermaet ukázal, jak se bojuje o žlutý dres. V etapě na kostkách se čekalo, že ho ze žlutého vysvlečou klasikáři Bob Jungels nebo Philippe Gilbert, ale Van Avermaet tam znovu, jako na klasikách vloni, udělal z nabitého týmu Quick-Step s prominutím hlupáky. Zvládl to absolutně s bravurou, a navrch přidal bonbonek v první alpské etapě, když odjel a udržel si žlutý dres o den déle, než se čekalo.

Tým Movistar se třemi lídry jezdce ze stáje Sky příliš neprohnal. Vy jste varoval už před závodem, že tři kohouti na jednom smetišti nemusí dělat dobrotu. Potvrdilo se toto očekávání?

Movistar mě zklamal, ale ani ne tak v týmovém pojetí jako spíš výkony jednotlivých jezdců. Když útočili, dokázali se vystřídat a doplnit. Alejandro Valverde pomáhal Nairu Quintanovi, v tom bych problém nehledal. Ale výkonnost byla z pohledu všech tří špatná. Čekalo se, že Valverde zaútočí v šesté etapě do Mûr-de-Bretagne, dostane Sky pod tlak a případně se obleče do žlutého. Vůbec k tomu nedošlo, ztrácel a nebyl v pohodě, jakou u něj známe. Quintanovy výkony byly nahoru dolů, Landa zajel jednou suprově, druhý den vybouchl. Takhle se Tour nedá vyhrát. Konečné umístění je pro ně podle mě celonárodní tragédie.

Kdo naopak bude oplývat spokojeností, je Peter Sagan. Vyhrál tři etapy a pošesté ovládl bodovací soutěž. Po loňském vyloučení za střet s Markem Cavendishem se do Francie vrátil ve velkém stylu.

Potvrdil svou extratřídu. Kdybych měl určit, komu připadne cena pro největšího bojovníka Tour, rozdělil bych ji mezi Van Avermaeta, Sagana, Daniela Martina a Juliana Alaphilippa. To je naprostá rovina. Jak jsem Quick-Step hanil za závěr etapy do Roubaix, tak musím říct, že výkon, závodní myšlení a taktika Alaphilippa v kopcích byla neuvěřitelná. Vidím v něm do budoucna mnohem větší potenciál na celkové pořadí Tour než třeba v Bardetovi.

Co se týče Sagana, stojíte si za tím, co jste říkal v průběhu Tour? A sice, že může v září na mistrovství světa získat čtvrtý titul v řadě.

Trať v Innsbrucku bude těžká, dělaná pro vrchaře, ale pokud se s nimi klasikáři udrží pod poslední kopec, budou mít včetně Sagana obrovskou výhodu ve spurtu. Na mistrovství je to jednorázový závod, podobně jako byla sobotní časovka. Na Froomea by si v tu chvíli proti Rogličovi vsadil málokdo, a on mu dal skoro minutu a půl.

Jako každý rok se na Tour i letos řešila bezpečnost závodníků na trati obsypané pravými fanoušky, ale často také opilými a hrubými individui. Jeden z diváků chtěl například shodit s kola Froomea. Měli by se organizátoři Tour tomuto nešvaru věnovat důkladněji?

Na jednu stranu je cyklistika kontaktní sport se vším všudy. Závodník jde na zem a shodí dalších deset nebo může spadnout na patník. Diváci mají možnost si na své hvězdy sáhnout, často pomůžou postrčením jezdcům v grupetu, což se toleruje. Ale jinak na závodníky sahat nesmí, musí se to divákům říkat a dávat najevo. Pro mě jsou nejvíce strašidelné skupiny divokých a opilých bláznů, kteří ohrožují jak závodníky, tak ostatní diváky. Chcete třeba sport ukázat dítěti, stojíte půl dne u trati a pak abyste se bál o zdraví. Je to jako s chuligány na fotbale.

Jak se proti tomu dá bojovat?

Nějakým způsobem by se mělo zastavit pobíhání fanoušků s jezdci po trati. To, že stojí podél, fandí, mají u sebe vlajky, nepovažuji v horských etapách za tolik nebezpečné. Nejede se tam příliš rychle. Mnohem nebezpečnější mi to připadá při časovce, kdy závodníci nevědí, kam pojedou, nedrží se za brzdy a nemůžou v krizi včas zareagovat.

Poznámka: Majitel stáje Quick-Step Floors Zdeněk Bakala je současně vlastníkem společnosti Economia, která mimo jiných titulů vydává deník Aktuálně.cz i Hospodářské noviny.