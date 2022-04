Tohle není wrestling, ale box, stěžuje si na Furyho poražený Whyte

Britský boxer Dillian Whyte si stěžuje, že ho v sobotním duelu o titul profesionálního mistra světa v těžké váze jeho přemožitel Tyson Fury nedovoleně odstrčil. Po krajanovi, jenž udržel pás organizace WBC a ohlásil konec kariéry, požaduje odvetu.

Poražený Whyte upozornil na situaci ze šestého kola duelu ve Wembley, kdy ho Fury krátce po svém drtivém zvedáku na bradu ještě odstrčil. Whyte upadl na zem a rozhodčí Mark Lyson duel technickým k.o. ukončil.

"Snažil jsem se získat rovnováhu, ale on mě normálně odstrčil, já spadl a uhodil jsem se do hlavy, což je zakázané," řekl dnes Whyte televizi Sky Sports.

"Tohle není wrestling, to je box. Měl jsem dostat čas navíc na to, abych se zotavil a pak mohl pokračovat v boji. Trefil mě, to nepopírám, ale rozhodčí odvedl hroznou práci," dodal.

Neporažený Fury, jenž v profesionálním ringu nasbíral 32 výher a jednu remízu, po sobotním vítězství potvrdil rozhodnutí ukončit kariéru. Whyte si ale myslí, že by si zasloužil odvetu.

"Doufám, že neodejde, protože chci ještě jeden pokus. Řekl mi, že jsem dobrý boxer, skutečný bojovník a že budu mistrem světa. Nejsem žádný uplakaný loser. Někdy vyhrajete, někdy prohrajete, to je sport," řekl Whyte, jenž v 31. zápase utrpěl třetí prohru.