To historie sportu nepamatuje. Baseballista Trout vydělá rekordních 10 miliard korun

před 1 hodinou

Americký baseballista Mike Trout má na dosah největší smlouvu v historii profesionálního sportu. Podle ESPN by měl s Los Angeles Angels uzavřít dvanáctiletý kontrakt na 430 milionů dolarů (9,7 miliardy korun). To by mělo hráče, považovaného za jednoho z nejlepších na světě, udržet v klubu po zbytek kariéry.

Sedmadvacetiletý Trout by tak pouze po měsíci překonal nejlukrativnější kontrakt v dějinách amerických profesionálních soutěží. Dosavadní rekord držel jiný baseballista Manny Machado, jenž v únoru podepsal desetiletou smlouvu na 300 milionů dolarů (6,8 miliardy korun) s týmem MLB San Diego Padres. Trout hraje za Angels už deset let, vedení si ho v roce 2009 vybralo v prvním kole draftu. Nyní má s klubem podepsanou smlouvu do roku 2020. "Trout je jedním z těch hráčů, kteří se objeví jednou za padesát nebo sto let," ocenil konkurenta Albert Pujols, baseballista St. Louis Cardinals. 50 fotografií Provokující golfistka, fotbalistky i bojovnice. To jsou nejvíc sexy sportovkyně

autor: ČTK | před 1 hodinou