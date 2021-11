Stěží přežiješ třicítku, slýchával. Žiju zrychlený život, říká baseballista Hudeček

Lukáš Hudeček zápasí s nevyléčitelnou dědičnou chorobou, přesto se může chlubit zlatou medailí pro vítěze České baseballové extraligy. To vše dnes už bývalý hráč týmu Draci Brno dokázal, byť ho trápí cystická fibróza. O tom, jak se s nevyléčitelnou nemocí vypořádal, se 21letý mladík rozpovídal v podcastu, který připravuje projekt Bez frází ve spolupráci s on-line deníkem Aktuálně.cz.

Od narození žije s cystickou fibrózou, tedy nevyléčitelným dědičným onemocněním postihujícím řadu orgánů, nejvíc plíce. "Je to otrava v mnoha aspektech života. Za těch 21 let, co se s ní vypořádávám, mi způsobila řadu starostí a omezení. Ale zase to není nejhorší choroba na světě. Dá se s ní žít plnohodnotný život. Na tom mají obrovskou zásluhu rodiče, kteří se o cystickou fibrózu hodně zajímali a hlavně v dětství mi moc pomohli," ukazuje Hudeček, že dokáže i s takovým omezením fungovat "jako každý jiný".

Důležité bylo nastavení domácí atmosféry. Díky němu vstupoval do období, kdy už začal sám zvládat všechny potřebné návyky, s dostatečným sebevědomím. "Kdybych byl psychicky naladěný na to, že ta nemoc je hrozná, jsem ve společnosti outsider a vůbec bych nesportoval, možná by se s tím nedokázal vypořádat," říká v podcastu. O jeho každodenním boji s onemocněním si můžete více přečíst ZDE.

Optimismus z něj jen srší. Dokonce prohlašuje, že chce překonat limity své choroby a jednoho Američana, který se s cystickou fibrózou dožil 82 let. "Odmalička jsem věřil tomu, že neumřu v těch 30-35 letech, jak v té době říkaly statistiky. Žiji zodpovědně, starám se o své zdraví. Tak proč bych nemohl žít stejně dlouho jako ostatní lidé?" ptal se.

Navíc byl těsně před natáčením podcastu na pravidelné lékařské prohlídce, která přinesla novou naději v boji se zákeřným onemocněním. "Diskutovali jsme o nové léčbě americkým přípravkem, který je u nás novinkou. Studie ukazují, že pro pacienty s mojí mutací cystické fibrózy Delta F508 je velmi účinný. Doposud na ni nebyl žádný lék, ale tento preparát byl schválen a už mám v sobě první dávky. Cítím naději, že by další fáze mého života mohla být příjemnější," věří.

"Ve střednědobém horizontu by mi preparát měl výrazně zlepšit funkci plic. Tělo by se pak mělo umět vyrovnat s mnohem vyšší zátěží. Pomoci by mi měl i s trávením. Teď si před každým jídlem musím brát enzymy, a stejně si tělo příliš živin nevezme. Lék posiluje také imunitu před zákeřnými bakteriemi, které lidem s cystickou fibrózou hrozí," popisuje Hudeček výhody nového preparátu.

Cystická fibróza Závažné a nevyléčitelné dědičné onemocnění způsobené mutacemi v genu CFTR, který řídí činnost tzv. chloridového kanálu v membráně buněk. Nemoc postihuje řadu orgánů, především dýchací, trávicí a reprodukční systém. V plicích nemocného se tvoří hustý hlen, v němž se usídlují bakterie. To vede k opakovaným infekcím dýchacích cest a trvalému poškození plic. Pacienti mají také často problémy s výživou, muži trpí neplodností.

"Dokonce na mně zdravotní pojišťovna trochu ušetří, protože tento lék je levnější než ten, co jsem bral předtím," dodává s úsměvem.

Jeho denní režim odmalička zahrnuje pravidelné inhalace, občas přijde i kratší hospitalizace v nemocnici. "Z toho je už rutina. Každý má něco. Moje dieta je asi nejlepší na světě, musím se přejídat tučnými, smaženými věcmi a skoro z toho nepřiberu," říká v podcastu se svým vrozeným nadhledem.

"Mám pocit, že žiju zrychlený život"

Lukášovi Hudečkovi dalo dědičné onemocnění paradoxně i něco pozitivního. "Spousta lidí říká, že jsem velmi cílevědomý a stanovuju si ambiciózní limity. Dalo mi to 'drajv'. I přes to, co se mi stalo, chci žít život naplno a jsem aktivní," vysvětluje.

Pak ale inteligentní a sympatický mladík zvážní. "Často mám pocit, že žiju zrychlený život. To se týká i baseballové kariéry, kterou jsem se rozhodl ve dvaceti letech opustit. Pokud by mi náhodou opravdu zbývalo jen pár let, tak bych je chtěl strávit i jinak. Taky jsem se docela brzy odstěhoval od rodičů, chtěl bych mít brzy děti a stihnout rodinu. V některých rozhodnutích mě vědomí, že může přijít brzy konec, hodně ovlivnilo. Ale třeba to tak nebude. Budu žít do devadesáti a celou dobu aktivně," věří Hudeček.

Cesta k baseballu byla logickým pokračováním rodinné tradice, protože mistry Česka jsou Hudečkův otec i strýc. A navíc máma s tetou hrály softball. Lukáš je ale doslova univerzální sportovní talent. Surfuje, jezdí na lyžích, hraje také tenis.

"Cítím se trošku nepatřičně, když mě nazývají mistrem baseballové extraligy. Jo, byl jsem v tom týmu, ale moje zásluha byla poměrně malá," začal své vyprávění o sportu skromnou poznámkou.

O jeho kvalitách ale svědčí fakt, že s osmnáctkou byl bronzový na mistrovství Evropy. "Pro mě bylo důležité, že se můžu měřit se zdravými lidmi. Dokazovalo to, že můj zdravotní stav je vlastně dobrý. Do toho, abych dohrál, dávám vždycky všechno."

Muž mnoha talentů

Brňák odmalička žil ve sportovním prostředí. "To byla pro moji nemoc spása. Při sportu se plíce nejvíc pročistí, takže sportuju několik hodin denně. Vyzkoušel jsem spoustu sportů. Navíc jsem strašně soutěživý a baví mě soupeřit s ostatními," dodal Hudeček.

Dalším oborem, v němž se Hudeček realizuje, je podnikání. S kamarády má e-shop s dekorativními skleněnými deskami, s jinými zase malý investiční fond. Využívá při tom znalostí, které získává při dálkovém studiu marketingu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Matematické a statistické dovednosti se mu hodí zase při kurzovém sázení.

"Jak to všechno zvládám? Když se večer vracím domů, mám často pocit, že toho bylo až moc. Že se nikdy nezastavím. Ale mě to baví. To patří k tomu, že chci žít naplno a aktivně," dodává Hudeček na závěr.