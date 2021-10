Návštěvu politika mi část lidí neodpustí. Já ale nechci ovlivňovat, říká Prskavec

Zatímco někteří sportovci budí kontroverze, kudy chodí, vodní slalomář Jiří Prskavec je ukázkovým klaďasem. Zároveň ale dokáže "trhat" soupeře na kusy. Na velkých akcích posbíral už tucet zlatých medailí, včetně zlata z letošní olympiády v Tokiu. O své povaze, ale i přístupu k závodění se rozpovídal v podcastu, který připravuje projekt Bez frází ve spolupráci s Aktuálně.cz.

Na někoho může Prskavec působit jako Mirek Dušín.

"Jsem hodně nekonfliktní typ," usmívá se 28letý kajakář. "Mám na spoustu věcí svoje názory, ale nejvíc se snažím hledat u sebe - jak bych se já mohl posunout. Když přijdou neshody, snažím se vcítit do názorů druhých. V tomhle jsem klaďas."

Jenže ne vždy to má Prskavec lehké. Už zažil situace, které si většina lidí nedokáže představit. Medaile na světových či evropských šampionátech sice sbírá dlouhé roky, ale teprve na olympiádě v Riu 2016 poznal opravdový humbuk. Navzdory dvousekundové penalizaci vyhrál bronz a všichni s ním v dalších měsících chtěli mluvit.

"Byl o mě obrovský mediální zájem," vzpomíná Prskavec. "Nebyl jsem na to zvyklý. Dostal jsem se do jiné sorty lidí, což mě nějakou dobu ovlivňovalo. Díky sportovní rodině a manželce jsem ale toho období ustál. Neutrhl jsem se ze řetězu. Zůstal jsem stejný, za to jsem strašně rád."

Nic na tom nezměnil ani úspěch v Tokiu, kdy Prskavec olympijskou jízdu ještě vylepšil a suverénně si dojel pro zlato (celý jeho příběh Bez frází si můžete přečíst ZDE).

Apolitický sportovec

Nepřekvapí, že Prskavec za sebou nemá žádné skandály. Když už se odváže, tak s mírou.

"Nikdy jsem nedostal poznámku, nikdy jsem se nepopral, což je v mých osmadvaceti letech slušný výkon," směje se čerstvý kanoista roku. "Jednou jsem na jedné akci dostal facku, ale kvůli někomu jinému. Ne že bych já měl s někým konflikt. Průšvihy nebyly. Stalo se, že jsme to někdy přepískli, ale vždycky v rámci určitých relací. Nejsem člověk, který když se opije, tak má potřebu ničit věci."

Ani Prskavec se ale nemůže zavděčit všem, jak poznal, když přišlo na politiku. Svolil totiž s návštěvou prezidenta Miloše Zemana, který chtěl úspěšné olympioniky včetně Prskavce přivítat a předat jim medaile. Pak ale hlava státu musela poprvé do nemocnice, a tak se termín posunul na neurčito.

"Člověk na politiku dostává dotazy, ale já se vyjadřovat nechci," podotýká vodní slalomář. "Myslím, že bych neměl ovlivňovat lidi. Můj hlas je slyšet, ale nejsem v tomhle oboru odborník, takže není správné, abych někoho ovlivňoval. Jsem stranou."

"Pak ale člověk dostane pozvánku k politikovi," připomněl Prskavec plánovanou návštěvu Zemana, k němuž má část veřejnosti silně záporný vztah. "Z mého pohledu je jasné, že tam půjdu, protože je to představitel státu a já apolitický sportovec, který to vůbec neřeší a jen si jde pro ocenění. Ale když tam půjdu, část lidí mu to nikdy neodpustí."