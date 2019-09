Spilková zahrála v Indianapolis své nejlepší kolo na elitním okruhu

Hokejový brankář Alexander Salák, který se na startu sezony připravoval s extraligovým Kladnem, se podle všeho vrátí do Kontinentální ligy. Dvaatřicetiletý gólman, jenž strávil v soutěži posledních šest sezon a naposledy hájil branku Jaroslavle, by měl brzy podepsat smlouvu s Rigou. Informoval o tom server championat.com.

"Zítra by měl dorazit a věříme, že se stane naším gólmanem číslo jedna. Jestli máme obavy, že neabsolvoval předsezonní přípravu a přišel také o měsíc soutěže? Co s tím můžeme dělat… Jsme v situaci, kdy je to pro nás sice znepokojující, ale chceme do toho risku jít. Jde o prověřeného a zkušeného gólmana," řekl klubový šéf Juris Savickis.

Dinamo prohrálo čtyřikrát za sebou bez bodového zisku, uzavírá se šesti body z deseti utkání tabulku Západní konference a v pondělí vyzve doma favorizovaný Petrohrad. "Zápas odchytá Andrej Makarov. Se Salákem pak tady budeme mít čtyři brankáře. Jakmile přiletí Salák, v úterý jednoho z nich uvolníme," doplnil Savickis.

Salák, který má zkušenosti i z NHL, chytal na třech světových šampionátech a olympijských hrách v Soči. V minulé sezoně nastoupil za Lokomotiv do 20 utkání základní části, v průměru inkasoval 1,86 gólu na zápas a měl úspěšnost zákroků 92,2 procenta. V šesti duelech play off obdržel průměrně 2,18 branky a jeho úspěšnost byla 91,2 procenta.