Golfistka Klára Spilková na havajském ostrově Oahu poprvé letos na turnajích LPGA prošla cutem. Povedlo se jí to na americké tour na pátý pokus. Čtyřiadvacetiletá pražská rodačka je po dvou kolech se skóre -3 na děleném 39. místě.Spilková ve středu na úvod turnaje předvedla výkon dvě rány pod par, ve druhém kole si zapsala 71 a bezpečně se kvalifikovala do víkendových kol. Cut byl v paru. Turnaj Lotte Championship s dotací dva miliony dolarů, jenž se hraje netypicky od středy do soboty, v polovině vede se skóre -15 Korejka Či Un-he. O dvě rány horší je zatím mladší ze sester Kordových Nelly.

autor: ČTK | před 3 hodinami