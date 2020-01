Slováci velebí Vlhovou. Lyžařka vyhrála slalom v Záhřebu a ukončila vládu Shiffrinové

Petra Vlhová suverénně vyhrála slalom Světového poháru v Záhřebu a ukončila roční neporazitelnost Američanky Mikaely Shiffrinové v této disciplíně.

Vlhová byla nejrychlejší v obou kolech, obhájkyni malého i velkého křišťálového glóbu a úřadující mistryni světa předčila o 1,31 sekundy. Třetí Rakušanka Katharina Liensbergerová už měla odstup skoro tři a půl sekundy.

Čtyřiadvacetileté rivalky Vlhová a Shiffrinová si od ledna 2017 mezi sebou rozdělily vítězství ve všech 24 slalomech SP. Američanka triumfovala v devatenácti, od ledna 2019 navíc ovládla všech šest závodů včetně tří dosavadních v této sezoně. Naposledy ji porazila právě Vlhová loni 8. ledna ve Flachau.

Dnes Slovenka využila výrazné chyby Shiffrinové v horní pasáži 1. kola a v polovině závodu vedla o 1,16 vteřiny. Ve druhé jízdě náskok ještě zvýraznila, přestože Američanka razantně útočila, a připsala si jedenáctý triumf v SP, šestý ve slalomu. "Věděla jsem, že Miki byla (ve finále) hodně rychlá. Pokud jsem chtěla vyhrát, musela jsem od začátku do konce riskovat," řekla Vlhová.

V celkovém hodnocení SP se posunula na druhé místo za Shiffrinovou, stejné pořadí zůstalo i v hodnocení disciplíny. "S Petrou je to vždycky velký boj," uznala rodačka z Vailu.

Česká reprezentantka Martina Dubovská, která v úvodním slalomu sezony v Levi překvapila devátým místem, další body opět nepřidala. V prvním kole skončila se ztrátou téměř šesti vteřin na Vlhovou na 56. místě, Zazie Humlová jízdu nedokončila.

Ženy - slalom: 1. Vlhová (SR) 1:57,98 (57,25+1:00,73), 2. Shiffrinová (USA) -1,31 (58,41+1:00,88), 3. Liensbergerová (Rak.) -3,49 (59,24+1:02,23), 4. Holdenerová (Švýc.) -3,60 (59,06+1:02,52), 5. Swennová Larssonová (Švéd.) -3,62 (59,25+1:02,35), 6. Haverová-Lösethová (Nor.) -3,79 (59,39+1:02,38), 7. Truppeová (Rak.) -4,42 (59,31+1:03,09), 8. Daniothová (Švýc.) -4,54 (59,84+1:02,68), 9. Lysdahlová (Nor.) -4,70 (59,34+1:03,34), 10. Wikströmová (Švéd.) -4,89 (59,61+1:03,26), …v 1. kole 56. Dubovská 1:02,68, Humlová (obě ČR) nedokončila. Průběžné pořadí slalomu (po 4 z 9 závodů): 1. Shiffrinová 380, 2. Vlhová 260, 3. Liensbergerová 186, 4. Swennová Larssonová 155, 5. Gisinová (Švýc.) 151, 6. Haverová-Lösethová 142, …25. Dubovská 29, 30. Capová (ČR) 21. Průběžné pořadí SP (po 13 z 39 závodů): 1. Shiffrinová 826, 2. Vlhová 513, 3. Brignoneová (It.) 451, 4. Rebensburgová (Něm.) 329, 5. Gisinová 301, 6. Holdenerová 287, …19. Ledecká (ČR) 151, 62. Dubovská 34, 66. Capová 21.