Šimůnek měl po pádu potíže s krční páteří, upadal do bezvědomí

před 52 minutami

Po pádu na mistrovství republiky v cyklokrosu měl Radomír Šimůnek mladší zdravotní problémy.

Hlinsko - Pouze několik stovek metrů trval dnešní závod mistrovství republiky v cyklokrosu pro Radomíra Šimůnka mladšího. Obhájce titulu nezvládl nebezpečně vyhlížející sjezd z lesa na asfaltovou rovinku, přejel přes obrubník a skončil ve sněhové závěji. Ačkoliv pád zprvu nevypadal až tak hrozivě, český reprezentant byl převezen do nemocnice. Vyvázl však bez větších zranění.

"Byl v bezvědomí, což je trochu horší prognóza, potom se probral. Znovu pak upadal do bezvědomí v sanitce, než přijela rychlá zdravotnická pomoc. Ale to bylo jen chvilku. Myslím, že to je snad jen otřes mozku a bude v pořádku," řekl ČTK šéf zdravotní služby závodu Petr Foltán.

Jeho slova potvrdil bývalý reprezentační trenér Stanislav Bambula, který měl zprávy z nemocnice. Šimůnek podstoupil CT vyšetření hlavy a břicha, potvrdilo se však jen podezření na lehčí otřes mozku. Z nemocnice byl propuštěn.

U třiatřicetiletého závodníka byly původně i obavy na poranění krční páteře. "Ale končetinami hýbal, tak věřím, že to snad bude dobré," uvedl Foltán.

Zkušený jezdec by tak měl být po zdravotní stránce v pořádku pro mistrovství světa v Lucembursku, které se pojede za tři týdny. Nominace se bude teprve uzavírat.

Sjezd, v němž Šimůnek upadl, vypadá nebezpečně i bez sněhu, natož s bílou pokrývkou jako dnes. "Jezdil jsem tam hodně pomalu a dával jsem si hodně pozor, protože to tam bylo zledovatělé. Byl tam sníh a ještě k tomu vyjeté koleje a různé díry. Dole byl navíc obrubník, takže to bylo hodně nebezpečné, i když šlo asi o jediné nebezpečné místo na trati," uvedl stříbrný medailista mistrovského závodu Tomáš Paprstka.

autor: ČTK | před 52 minutami