Satoranský po pěti zápasech nenastoupil, Washington v NBA vyhrál

Pondělní program nepřál favoritům - Cleveland podlehl v New Orleans a Golden State prohráli v Miami.

New York - Basketbalisté Washingtonu zvítězili v NBA na hřišti Charlotte 109:99 a připsali si osmou výhru z posledních deseti zápasů. Tomáš Satoranský se po sérii pěti odehraných duelů tentokrát do hry nedostal. Pondělní program nepřál favoritům - Cleveland podlehl v New Orleans a Golden State prohráli v Miami.

Charlotte v úvodu utkání vedli 6:2, od té doby ale pouze dotahovali náskok Washingtonu. Hosty vedl John Wall s 24 body a sedmi asistencemi, Markieff Morris přidal 23 bodů a Bradley Beal osmnáct. Wizards zvítězili posedmnácté z posledních 24 utkání a upevnili si pátou příčku ve Východní konferenci, na níž se odpoutali právě od šestých Hornets.

V čele Východní konference zůstává Cleveland, přestože proti New Orleans utrpěl šestou porážku z posledních deseti utkání. Pelicans přitom nastoupili bez své největší hvězdy Anthonyho Davise, jehož zastoupil 36 body, 11 doskoky a třemi bloky Terrence Jones. Rozehrávač Jrue Holiday připojil 33 bodů a 10 asistencí.

Cavaliers nestačily ani povedené výkony hvězdného tria. Kyrie Irving nasázel 49 bodů, LeBron James nasbíral triple-double za 26 bodů, 12 asistencí a 10 doskoků, Kevin Love přidal 22 bodů a 16 doskoků. Náhradníci hostů však prohráli souboj s lavičkou domácích 13:40.

Aktuálně nejlepší tým soutěže Golden State prohrál na hřišti druhého nejhoršího celku Východní konference Miami. Vítězství Heat 105:102 zařídil přesnou trojkou v poslední sekundě zápasu Dion Waiters, autor 33 bodů. Warriors nepomohlo odvrátit teprve sedmou prohru v sezoně 27 bodů Kevina Duranta, 22 bodů Klaye Thompsona ani 21 bodů, 10 doskoků a osm asistencí Stephena Curryho.

Další skvělý večer v této sezoně prožil Russell Westbrook, který svůj triple-double (38 bodů, 10 doskoků a 10 asistencí) vyšperkoval vítěznou střelou. Osmadvacetiletý rozehrávač Oklahomy zařídil vítězství na hřišti Utahu 97:95 přesnou trefou 1,4 sekundy před koncem. Westbrook si připsal 59. triple-double v kariéře, čímž se v historickém pořadí posunul na páté místo, o něž se dělí s legendou Larrym Birdem.

Jediný doskok scházel k triple-double Jamesu Hardenovi, jehož 26 bodů, 12 asistencí a devět doskoků však neodvrátilo prohru Houstonu v Milwaukee 114:127. V dresu Bucks zářil Jannis Antetokunmpo s 31 body, Jabari Parker přidal 28 bodů.

Výsledky NBA:

Atlanta - LA Clippers 105:115, Brooklyn - San Antonio 86:112, Charlotte - Washington 99:109, Detroit - Sacramento 104:109, Indiana - New York 103:109, Miami - Golden State 105:102, Milwaukee - Houston 127:114, New Orleans - Cleveland 124:122, Utah - Oklahoma City 95:97.

