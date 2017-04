Satoranský je s Washingtonem ve čtvrtfinále NBA

před 11 minutami

Český basketbalista Tomáš Satoranský si zahraje s Washingtonem čtvrtfinále zámořské NBA. Wizards porazili Atlantu 4:2 na zápasy, Satoranský však zatím příliš prostoru nedostal.

New York - Basketbalisté Washingtonu a Bostonu jsou dalšími čtvrtfinalisty play off NBA. Wizards poprvé v letošních vyřazovacích bojích zvítězili venku, v Atlantě vyhráli 115:99 a sérii ovládli 4:2 na zápasy. Tomáš Satoranský si ve vítězném týmu zahrál necelou minutu.

Nejlepší tým základní části Východní konference Boston vyřadil stejným poměrem Chicago, poslední zápas Celtics vyhráli 105:83. Z venkovního vítězství se v pátek radovali také Los Angeles Clippers, kteří po výhře 98:93 v Utahu srovnali stav série na 3:3.

Washington oplatil Hawks vyřazení z předloňského play off a hlavní zásluhu na tom měl kapitán John Wall, který tehdy kvůli zlomené ruce nemohl nastoupit do tří utkání. V Atlantě tentokrát Wizards vedli už o 22 bodů, ale domácí se v závěrečné čtvrtině dokázali vrátit do hry. Právě Wall však v této části nastřílel 19 ze svých 42 bodů, čímž si vytvořil nové osobní maximum v play off.

"Přijeli jsme sem s úmyslem dokončit to, co nám oni udělali před dvěma lety. Poslat je na dovolenou. Já i Brad (Beal) jsme o tom byli přesvědčeni a tým za tím táhli. I spoluhráči pochopili, co pro to musíme udělat. My už další zápas s Atlantou hrát nechtěli," řekl Wall.

Druhým nejlepším střelcem v dresu Wizards byl Bradley Beal, který se postaral o 31 bodů, 17 bodů měl na kontě Markieff Morris. Satoranský nastoupil na posledních 16 sekund první půle a závěrečných 38 sekund zápasu za rozhodnutého stavu, ale do statistik se jinak nezapsal.

1. kolo play off NBA:

Východní konference - 6. zápasy:

Chicago - Boston 83:105, konečný stav série 2:4, Atlanta - Washington 99:115, konečný stav série 2:4.

Západní konference - 6. zápas:

Utah - LA Clippers 93:98, stav série 3:3.

