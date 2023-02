Sáblíková po návratu září, v závodě na 3000 m byla v Polsku druhá

Rychlobruslařka Martina Sáblíková obsadila ve finále Světového poháru v Tomaszówě Mazowieckém druhé místo v závodu na 3000 metrů a v konečném hodnocení disciplíny se posunula na pátou příčku.

Stejně jako minulý týden v předposledním závodu seriálu na této dráze nestačila jen na Norku Ragne Wiklundovou, která ovládla i celkové hodnocení dlouhých tratí.

Pětatřicetiletá Sáblíková se v Polsku vrátila k závodění po prosincovém zranění v Calgary, kde se při pádu řízla bruslí do nohy. Dnes byla na trojce zhruba o půl sekundy rychlejší než minulý týden, časem 4:05,67 minuty ale na Wiklundovou ani tentokrát nestačila. Norka zajela nový rekord dráhy 4:02,79 a českou reprezentantku porazila o 2,88 sekundy.

"Jsem hrozně ráda. Musím říct, že jsem šla na start mnohem víc nervózní než minulý týden. Doufala jsem, že se mi zase pojede dobře, a měla strach, že se mi to nepovede," řekla v nahrávce pro média Sáblíková.

"Nebylo to zas tak špatné. První druhé kolo nebylo extra rychlé, ale pak jsem se do toho srovnala, jezdila jsem ta kola stejně, což bylo důležité, i když poslední kolo už jsem neměla sílu," zhodnotila jízdu.

Třetí skončila třiadvacetiletá Nizozemka Joy Beuneová, která startovala ve dvojici se Sáblíkovou a s trojnásobnou olympijskou šampionkou se vytáhla. Na stejné místo se posunula i v konečném hodnocení.

Druhá byla Kanaďanka Isabelle Weidemannová, jež dnes obsadila čtvrtou příčku. Před Sáblíkovou, která Světový pohár na dlouhých tratích v minulosti třináctkrát vyhrála, skončila v hodnocení ještě další Kanaďanka Ivanie Blondinová.

Sáblíková byla s konečným umístěním na pátém místě spokojená. "Vzhledem k tomu, že jsem jednou nestartovala, tak musím říct, že je to celkem spokojenost. I když holek, které někde nejely, je víc. Pětka je pětka," řekla závodnic e, která si dobrými výkony zvedla před mistrovstvím světa sebevědomí.

"Led v Tomaszówě a Heerenveenu se nedá srovnávat, tam to bude úplně o něčem jiném. Ale pro mě je strašně důležité, že s nima dokážu závodit, že s nima dokážu jet, a jak to bude na mistrovství světa, to se necháme překvapit," dodala.

Stejně jako před týdnem chyběla v Polsku úřadující olympijská vítězka a obhájkyně celkového prvenství na této trati Irene Schoutenová z Nizozemska, která se doma připravuje na MS.

Finále SP v rychlobruslení v Tomaszówě Mazowieckém (Polsko):

Muži - 1500 m: 1. Stolz (USA) 1:45,44, 2. Nuis (Niz.) 1:46,16, 3. Eiterem (Nor.) 1:46,30. Konečné pořadí SP (po 6 závodech): 1. Nuis 276, 2. Howe (Kan.) 254, 3. Stolz 236.

Týmový sprint: 1. Kanada 1:19,53, 2. Norsko 1:20,89, 3. Nizozemsko 1:21,61 Konečné pořadí SP (po 3 závodech): 1. Nizozemsko 156, 2. Kanada 144, 3. Norsk 140.

Ženy - 500 m: 1. Herzogová (Rak.) 37,96, 2. Kim Min-sun (Korea) 38,08, 3. Leerdamová (Niz.) 38,14. Konečné pořadí SP (po 6 závodech): 1. Kim Min-sun 354, 2. Herzogová 301, 3. Jacksonová (USA) 241.

3000 m: 1. Wiklundová (Nor.) 4:02,79, 2. Sáblíková (ČR) 4:05,67, 3. Beuneová (Niz.) 4:08,35, … v divizi B: 17. Kuršová (ČR) 4:29,78. Konečné pořadí SP (po 6 závodů): 1. Wiklundová 342, 2. Weidemannová (Kan. ) 251, 3. Beuneová 251, …5. Sáblíková 224, 31. Kuršová 66, 47. Antošová (ČR) 19.