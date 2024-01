"Ráno musíš do školy." Se šestnáctiletou senzací MS šipek se fotí i fotbalové hvězdy

Šestnáctiletý Angličan Luke Littler, který se stal senzací mistrovství světa v šipkách, postoupil mezi nejlepší čtyři hráče.

Nejmladším semifinalistou v historii šampionátu se stal po pondělním vítězství nad Brendanem Dolanem ze Severního Irska 5:1.

Jeho dalším soupeřem bude dnes večer v Londýně krajan Rob Cross, mistr světa z roku 2018.

"Neuvěřitelný pocit. Nikdy by mě nenapadlo, že hned při svém debutu budu v semifinále," řekl Littler podle BBC.

"Bude to obtížné mě zastavit, podle toho jak tady hraju. Jde o to, co předvedu já. Vím, že mám dobrou šanci jít dál," uvedl.

Do historie se zapsal hned úspěšným vstupem do turnaje, v tak mladém věku dosud žádný hráč zápas na MS nevyhrál.

V úvodu šampionátu na něj diváci v Alexandra Palace pokřikovali "ráno musíš do školy", ale postupně si Littler vysloužil stále větší respekt.

Postupem do semifinále vydělal už 100.000 liber (2,8 milionu korun) a požívá výhod veřejně známé osoby. Z lóže si užívá zápasy fotbalové Premier League.

"Byl jsem na Arsenalu, na Tottenhamu. Lidi za mnou chodí. Neznám je, ale oni mě ano. Je to fajn, s každým se vyfotím," uvedl Littler.

Fotku s ním si udělali i hvězdní fotbalisté Arsenalu Declan Rice a Aaron Ramsdale.

Druhou semifinálovou dvojici tvoří Angličané Luke Humphries a Scott Williams, který ve čtvrtfinále překvapivě vyřadil favorizovaného Nizozemce Michaela van Gerwena, trojnásobného světového šampiona.