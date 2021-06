Rahm věřil v karmu, pak jako první Španěl vyhrál US Open. Slavila i Kordová

Golfista Jon Rahm naplnil roli jednoho z favoritů, vyhrál 121. ročník US Open a stal se prvním španělským vítězem turnaje. Na hřišti Torrey Pines v San Diegu zvítězil se šesti ranami pod par a oslavil premiérový titul kategorie major. Radovala se i americká golfistka českého původu Nelly Kordová, která vyhrála turnaj v Grand Rapids a letos jako první hráčka na LPGA Tour získala druhý titul.

Jon Rahm pózuje s trofejí pro vítěze US Open, manželkou a synem. | Foto: Reuters

Šestadvacetiletý Rahm dal birdie na dvou závěrečných jamkách finálového kola a o ránu porazil Jihoafričana Louise Oosthuizena, který skončil druhý i na nedávném PGA Championship.

"Tohle je pro Seva. Vím, že si hodně přál to vyhrát," věnoval Rahm triumf třesoucím se hlasem svému krajanovi Sevu Ballesterosovi, který vyhrál pět majorů, ale na US Open byl nejlépe třetí. Bývalý první hráč světa zemřel před deseti lety v 54 letech na rakovinu.

Rahm je čtvrtým španělským vítězem majoru. Dva tituly na jednom z turnajů velké čtyřky získal José María Olazábal a jednou se radoval Sergio García.

Pro Rahma bylo vítězství emotivní i z dalšího důvodu. Čtrnáct dnů před US Open musel kvůli pozitivnímu testu na koronavirus odstoupit před nedělním finále z turnaje The Memorial v Dublinu, kde měl v čele náskok šesti ran."Věřím v karmu, takže jsem zůstal pozitivní," prozradil.

Talentovaný Rahm se po šestém vítězství na PGA Tour pomazlil s tříměsíčním synem Kepou. "Chlapče, nemáš tušení, co to pro mě znamená, ale brzy to zjistíš," řekl s úsměvem hráč přezdívaný Rahmbo, který se vrátil na post světové jedničky.

Pro Oosthuizena bylo druhé místo zklamáním. "Je to frustrující," ulevil si vítěz British Open z roku 2010 v St. Andrews, který od té doby skončil již šestkrát na majoru druhý. "Hraju výborně, ale výhra na majoru mi teď není přána. Hraju dobře, ale asi ne dost dobře," posteskl si.

Na PGA Championship skončil Oosthuizen druhý za Američanem Philem Mickelsonem, kterému chybí ke kariérnímu Grand Slamu právě titul z US Open. Letos skončil na 62. místě.

Šanci na obhajobu titulu z US Open měl Bryson DeChambeau. Američan ale na závěrečné devítce chyboval, zahrál i dvě double bogey a propadl se na dělené 26. místo.

US Open, golfový turnaj kategorie major v San Diegu (par 71, dotace 12,5 milionu dolarů):

1. Rahm (Šp.) 278 (69+70+72+67), 2. Oosthuizen (JAR) 279 (67+71+70+71), 3. English 281 (72+70+71+68), 4. Koepka 282 (69+73+71+69), Morikawa (všichni USA) 282 (75+67+70+70) a Migliozzi (It.) 282 (71+70+73+68), 7. Berger 283 (71+72+72+68), Schauffele 283 (69+71+72+71), Scheffler (všichni USA) 283 (72+69+70+72), Casey (Angl.) 283 (71+75+67+70), Grace (JAR) 283 (72+70+74+67) a McIlroy (Sev.Ir.) 283 (70+73+67+73).

Nelly Kordová vyhrála letos podruhé na LPGA

Americká golfistka českého původu Nelly Kordová vyhrála turnaj v Grand Rapids a letos jako první hráčka na LPGA Tour získala druhý titul. Celkově jich má v elitní sérii ve 22 letech na kontě už pět.

Dcera bývalého českého tenisty Petra Kordy vytvořila díky 25 ranám pod par rekord turnaje na hřišti Blythefield Country a zvítězila o dvě rány před Irkou Leonou Maguireovou.

Světová čtyřka Kordová vstupovala do finále z prvního místo díky skvělému výkonu v třetím kole, které obešla na 62 úderů. Na závěrečné kolo potřebovala o pět ran více, ale v čele se udržela. Navázala tak na svůj triumf z únorového turnaje Gainbridge v Boca Raton.

"Celý den jsem si užila," komentovala Kordová závěrečný den. "Dřív jsem bývala v neděli stažená a stres mě požíral, ale tentokrát to bylo v pohodě. S Leonou to byl boj, udržovala mě v napětí," řekla Kordová, která si spravila chuť po US Open, na nemž neprošla cutem.

V Grand Rapids startovala i česká golfistka Klára Spilková, která po dvou kolech neprošla cutem a obsadila dělené 110. místo.