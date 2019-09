Přehlídka důrazu a férovosti. All Blacks nebudou ostatní válcovat, věští česká hvězda

V Japonsku začalo mistrovství světa v ragby, dost možná největší sportovní událost roku 2019. Šampionát se pořádá jednou za čtyři roky, což leští punc jeho výjimečnosti, a pokaždé diváky fascinuje kombinací důrazu a férovosti ragbistů.

Akce pro 20 nejlepších mužstev je obrovským svátkem i ve zbytku ragbyového světa. "Každý se na to těší, zase po čtyřech letech bude konečně k vidění to nejlepší ragby," mne si ruce nejlepší český hráč posledních dvou let, sparťan Jiří Pantůček.

Ragbyové MS se hraje od roku 1987 a v lichých letech, tudíž se míjí s olympijskými hrami i s fotbalovým světovým šampionátem. Za největší konkurenci této akce lze považovat MS v basketbalu nebo atletice, nicméně pro mnohé je právě ragby tou nejvýznamnější událostí roku.

Deváté MS se poprvé koná v Asii, a to v Japonsku, kde popularita ragby neustále roste. "Je dobře, že se hraje poprvé mimo území těch tradičních zemí jako Francie, Anglie nebo Nový Zéland. Ragby se v Japonsku ještě více zpropaguje, což je jedině dobře," tvrdí Pantůček.

Před čtyřmi lety Japonci v Anglii šokovali vítězstvím nad Jižní Afrikou, ale nepostoupili ze skupiny do čtvrtfinále. Na domácím šampionátu chtějí na tuto metu dosáhnout a rozdmýchat ragbyové šílenství. V prvním zápase v pátek proti Rusku rozhodli Japonci o výhře 30:10 až ve druhé půli.

Úvodní utkání stejně jako dalších 33 duelů vysílá živě ČT Sport, a proto se dá očekávat, že ragby znovu lehce poblázní i diváky v Česku. "Před čtyřmi lety byl o ragby velký zájem a našemu sportu to pomohlo. Snad i teď přijdou lidé ragby na chuť a třeba pak zavítají na českou ligu nebo zápasy reprezentace," věří český Ragbista roku 2017 a 2018.

Ragby pokaždé strhne velkou pozornost také proto, že se svým pojetím naprosto vymyká ostatním sportům. Patnáctka hráčů se snaží vyzrát na soupeře ryze férovým způsobem, netrpí se zde žádné simulování a sudí je vnímán jako autorita. Nikoli jako někdo, koho by hráči chtěli ošálit.

"Co řekne rozhodčí, to by mělo být svaté," potvrzuje Pantůček. "On řídí zápas, on je hlavní muž a každý by to měl respektovat. Asi pouze jednou jsem zažil, že by proti němu někdo výrazně vyskakoval," pokračuje.

Rozhodčí v ragby jistým způsobem komentuje průběh zápasu, neustále mluví s hráči a režíruje některé herní situace. To vše v zájmu hladkého průběhu hry, v zájmu čistého, hezkého a rychlého ragby. Až pokud hráči neuposlechnou jeho pokyny a poruší pravidla, přerušuje a trestá.

Diváci u televize mají možnost rozhodčího stále slyšet prostřednictvím mikroportu. Transparentní jsou v tomto ohledu i jeho porady s videem.

"Tyto hodnoty respektu a pokory k ragby stále patří. Je to sport raubířů, kteří k sobě navzájem ale chovají úctu. Já jsem na ragby přešel z fotbalu, kam jsem se nehodil, protože jsem byl příliš rvavý," usmívá se Pantůček. "V ragby jsem postupně zjišťoval, o co jde, a učil jsem se jeho hodnoty. Aby někdo přišel na ragby a choval se drze, to sem nepatří," dodává.

Přitom jde pořád o jeden z nejtvrdších sportů, při kterém nebývá nouze o zlomeniny, otřesy mozku, dislokace kloubů a jiná velmi bolestivá zranění.

Snaha o únik ze stínu kapradiny

All Blacks, největší pojem ve světě ragby. Reprezentace Nového Zélandu v roce 2015 v Anglii jako první v historii obhájila titul. "Přeju jim, aby dosáhli na hattrick," říká Pantůček. "Nicméně podstatně obměnili sestavu a bude zajímavé je sledovat. Rozhodně nejsou jasným favoritem," doplňuje.

Skončily legendy Dan Carter, Richie McCaw nebo Ma'a Nonu. Za třetím titulem potáhnou Nový Zéland kapitán Kieran Read, který po MS odejde do japonské soutěže, nebo bratři Beauden, Jordie a Scott Barrettovi.

Nový Zéland byl na posledních dvou MS suverénní, naposled prohrál v rámci světového šampionátu ve čtvrtfinále 2007 proti Francii. Památný zápas odstartovali Francouzi troufalým příchodem až k soupeři, který před výkopem předváděl tradiční haku. Francouzi se vzali za ramena a zblízka civěli na All Blacks.

Francouzi a Novozélanďané před čtvrtfinále na MS 2007:

1:34 Francouzi na MS v roce 2007 vykročili vstříc hace Novozélanďanů. | Video: Youtube.com

Od té doby, kdy MS nakonec vyhrála Jižní Afrika, ze stínu bílé kapradiny na černém dresu Novozélanďanů nikdo nevyšel. "Líbí se mi, jaké ragby hraje Irsko. Hrají rychle, navíc zkouší různé varianty, ne pořád to samé dokola. Odjakživa jsem jim fandil," přidává Pantůček dalšího adepta.

Irové jsou momentálně ve světovém žebříčku jedničkami, to však nemusí v Japonsku nic znamenat. "Myslím, že ti největší favorité jsou na podobné úrovni. Nečekám, že bude Zéland ostatní válcovat strašným způsobem. Jenom nesmí mít soupeři přehnaný respekt," říká český ragbista.

Irové titul mistrů světa nikdy nedobyli, Angličané si chtějí spravit pověst po minulém vypadnutí už ve skupině. Australané čekají na Pohár Webba Ellise od konce 20. století a nyní žijí příběhem Christiana Lealiifana, jenž se vrací na hřiště po překonání leukémie.

MS v ragby, Japonsko 2019 Trvá šest týdnů od pátku 20. září do neděle 2. listopadu. Ze čtyř skupin postoupí dva nejlepší týmy a ve čtvrtfinále se střetnou tímto způsobem: C1 - D2, D1 - C2, B1 - A2, A1 - B2. Titul obhajuje Nový Zéland, stříbro Austrálie a bronz Jižní Afrika. Skupina A: Irsko, Skotsko, Japonsko, Rusko, Samoa Skupina B: Nový Zéland, Jižní Afrika, Itálie, Namibie, Kanada Skupina C: Anglie, Francie, Argentina, USA, Tonga Skupina D: Austrálie, Wales, Gruzie, Fidži, Uruguay

V Česku chybí sponzoři a přechod k mužům

Tradičním vyzyvatelem All Blacks je Jižní Afrika, v závětří číhají Francie, Wales, Skotsko nebo semifinalisté posledního MS Argentinci. Nechybí ani oceánští bojovníci ze Samoy, Fidži či Tongy. Mohli by se v budoucnu na nejsledovanější ragbyovou akci probít čeští reprezentanti?

"Nemáme tak velkou základnu jako ostatní. Dětí je docela dost, ale často končí ve věku 17 let a do mužů už nejdou. Potom je těžké skládat výběry. Navíc skoro každý dělá v Česku ragby zadarmo. Chybí nám sponzoři, abychom mohli sport začít profesionalizovat," soudí Pantůček.

Dnes ve 14:30 vstoupí čeští ragbisté do nové sezony a zároveň nového cyklu mistrovství Evropy třetí kategorie (severní konference) zápasem proti Maďarsku. "Jde o to, abychom postoupili zase o kategorii výše, ze které jsme spadli. Budeme bojovat o návrat," slibuje Pantůček.

Byly roky, kdy se Češi mohli měřit s Gruzínci nebo Rusy, kteří teď hrají proti nejlepším v Japonsku. "Museli bychom se s národním týmem vídat častěji, trénovat častěji. Jinak to nepůjde," kroutí hlavou 23letý ragbista, který se stal v české ragbyové lize prvním poloprofesionálem.

"Teď už je nás více, ale pořád ne dostatek. Přitom jsou tady kluci, kteří by se mohli prosadit v zahraničí," popisuje Pantůček. Sám svůj dřívější sen o francouzské lize zavrhl a s rodinou se chce usadit na Moravě.

Dnešnímu utkání Čechů s Maďary na hřišti Tatry Smíchov v Praze bude předcházet promítání prvního velkého šlágru japonského MS. Od 11:30 se v Jokohamě střetnou těžké váhy Nový Zéland a Jižní Afrika. Duel můžete sledovat také na ČT Sport nebo v online přenosu Aktuálně.cz.