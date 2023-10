Finále přinese ultimátní bitvu gigantů. Poslední takové rozhodl hráč s českým původem

Dnes ve 21 hodin po sedmi týdnech vyvrcholí desáté mistrovství světa v ragby. Finále bude vskutku stylovou zlatou tečkou, neboť Nový Zéland a Jižní Afrika se střetnou zároveň v souboji o pozici nejlepšího týmu historie. Očekává se strhující bitva gigantů.

All Blacks ovládli šampionáty v letech 1987, 2011 a 2015, Springboks došli ke zlatým medailím také třikrát, na MS 1995, 2007 a 2019. Kdo vyhraje dnes na Stade de France, uzurpuje si trůn pro sebe.

Také proto, že jsou obě reprezentace z jižní polokoule, hrají proti sobě mimo MS každoročně. Ve finále světového šampionátu se utkaly ale jen jednou a zápas v Johannesburgu před 28 lety rozhodlo až prodloužení.

První jihoafrický titul v dějinách vystřelil Joel Stransky. Hráč s českými předky, který si později za Česko v exhibici i zahrál, se v prodloužení prosadil ikonickým drop goalem.

Nyní jsou podle sázkových kanceláří lehkými favority Novozélanďané. Také specializovaný web Planetrugby.com tipuje jejich vítězství o čtyři body.

All Blacks podlehli na startu MS domácí Francii a ve skupině prohráli vůbec poprvé v historii. Nicméně od té doby se rozjeli, v úchvatném čtvrtfinále přetlačili světové jedničky Iry a v semifinále rozdrtili Argentinu.

Jižní Afrika ve skupině padla právě s Irskem, v play off zvítězila v obou případech o jediný bod. Jak proti Francii, tak proti Angličanům rozhodl fenomenální Handré Pollard. Zkušený kopáč a zároveň hrdina finále posledního MS by mohl být i teď jazýčkem na vahách.

Pro Nový Zéland bude důležité hrát disciplinovaně a nedávat Pollardovi, který před turnajem bojoval se zraněním lýtka, šance z trestných kopů. Otázkou je, jak se Afričané prosadí proti mimořádně pevné obraně All Blacks.

Springboks měli na přípravu před finále o den méně, navíc se v jejich mužstvu řešilo obvinění Mbongeniho Mbonambiho, který měl v semifinále rasisticky urazit Angličana Toma Curryho.

Mezinárodní federace World Rugby ale nenašla dostatečné důkazy a jediný specializovaný mlynář v týmu JAR tak o finále nepřijde.

"Jsou to dva úžasné týmy. S dokonalou technikou, fyzičkou, statečností i odolností. Mohlo by to být největší finále, jaké ragbyový svět kdy viděl," napsal web Planetrugby.com.

Finále odvysílá ČT sport, zápasové studio začne již ve 20 hodin.