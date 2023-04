Proti Vémolovi do sebevražedné mise nejdu. Připravte se na knockout, vzkazuje Matavao

Hlavním tahákem víkendového turnaje Oktagon 41 v Liberci bude návrat Karlose Vémoly, který se po téměř deseti měsících opět postaví do klece. V hlavním předzápase večera mu bude soupeřem Al Matavao. "Neustupuji před nikým," věří si rodák z Americké Samoy.

Fanoušci MMA mají vesměs jasno: devětadvacetiletý Matavao, který se kromě soupeřů dost často pere i s vlastní váhou, nebude pro českého "Terminátora" kdovíjakou hrozbou. Jenže rodák z Americké Samoy naznačil svůj potenciál naposledy v prosinci loňského roku, kdy v Ostravě po dvou minutách knockoutoval Marka Mazucha.

"Cítím se dost dobře a věřím, že dovedu zápas do vítězného konce. Není to žádná sebevražedná mise. Je to zápas. Vémola je jen další člověk, takže do toho jdu s tím, abych vyhrál," vypráví muž s bilancí 10:5 v profi zápasech MMA.

Ani slavné jméno soupeře Matavaa neděsí. "Neustupuji před nikým. Budu zápasit s kýmkoliv a kdekoliv. Můj plán je rozdávat údery a pohybovat se, hlavně ale vím, jaký je jeho plán. Bude se mě snažit dostat na zem. Já se budu držet svojí taktiky a vnutím mu ji."

Matavao je rodákem z Americké Samoy, přes deset let ale žije na Aljašce. Bojovým sportům se věnuje od sedmnácti let, kdy začal s boxem a je bývalým držitelem titulu v těžké váze organizace AFC a X-1. V Česku se představí už počtvrté, proti Vémolovi ho ale čeká souboj nejsledovanější.

"Buďte připraveni na knockout," vzkazuje fanouškům, kteří v sobotu večer dorazí do liberecké arény.