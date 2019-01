Překvapení v NBA. Poslední Phoenix porazil lídra konference Denver

před 1 hodinou

Souboj posledního týmu Západní konference NBA Phoenixu s prvním Denverem skončil překvapivou výhrou Suns. Ve své hale, byť opět postrádali zraněného nejlepšího střelce Devina Bookera, zvítězili 102:93.

Hlavní podíl na tom měli Kelly Oubre, který nastřílel za Phoenix 26 bodů a přidal 11 doskoků, a loňský první hráč draftu DeAndre Ayton. Ten v sobotním duelu nasbíral 22 bodů a 13 doskoků. Denveru nepomohlo pět dvouciferných střelců, kterým vévodil pivot Nikola Jokič s 23 body a 10 doskoky.

Proti svému bývalému klubu Los Angeles Clippers se vytáhl Blake Griffin. Při prvním návratu do Staples Centra dovedl Detroit 44 body k vítězství 109:104. "Před zápasem se strhl velký humbuk a docela jsem se těšil, ale jsem rád, že to mám za sebou. Příště už to nebude takový blázinec," řekl Griffin.

Zatímco Griffin byl nejlepším střelcem sobotního programu NBA, Karl-Anthony Towns z Minnesoty předvedl sezonní maximum celé ligy v počtu doskoků. Proti New Orleans jich nasbíral 27, a když přidal stejný počet bodů, postaral se o vítězství 110:106.

Timberwolves si připsali pod novým kouče Ryanem Sandersem první domácí výhru a po třech utkáních s ním mají pozitivní bilanci. "Snažím se zápas co zápas přinést na hřiště tolik energie, kolik můj tým potřebuje," řekl Towns.

NBA:

LA Clippers - Detroit 104:109, Miami - Memphis 112:108, Minnesota - New Orleans 110:106, Oklahoma City - San Antonio 122:112, Orlando - Boston 105:103, Phoenix - Denver 102:93, Sacramento - Charlotte 104:97, Utah - Chicago 110:102.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Toronto 44 32 12 72,7 2. Philadelphia 43 27 16 62,8 3. Boston 42 25 17 59,5 4. Brooklyn 44 21 23 47,7 5. New York 42 10 32 23,8

Centrální divize:

1. Milwaukee 41 29 12 70,7 2. Indiana 42 28 14 66,7 3. Detroit 41 18 23 43,9 4. Chicago 43 10 33 23,3 5. Cleveland 43 8 35 18,6

Jihovýchodní divize:

1. Miami 41 21 20 51,2 2. Charlotte 42 19 23 45,2 3. Orlando 42 18 24 42,9 4. Washington 43 18 25 41,9 5. Atlanta 42 13 29 31,0

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Houston 41 24 17 58,5 2. San Antonio 44 25 19 56,8 3. Dallas 42 20 22 47,6 4. New Orleans 43 20 23 46,5 5. Memphis 42 19 23 45,2

Severozápadní divize:

1. Denver 41 28 13 68,3 2. Oklahoma City 42 26 16 61,9 3. Portland 43 26 17 60,5 4. Utah 44 23 21 52,3 5. Minnesota 43 21 22 48,8

Pacifická divize: