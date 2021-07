Poslední etapu Tour ovládl senzačně Van Aert. Pogačar dojel do Paříže opět jako král

Americký golfista Collin Morikawa vyhrál při svém debutu britské The Open. Na hřišti Royal St George's v Sandwich zvítězil s patnácti ranami pod par a získal druhý major titul. Poprvé se radoval loni při své premiéře na PGA Championship.

Čtyřiadvacetiletý Morikawa napodobil slavného krajana Tigera Woodse a vyhrál dva majory před 25. narozeninami. Jako první to ale dokázal při debutech.

Do čela The Open se Morikawa dostal až během závěrečného kola a zvítězil o dvě rány před dalším Američanem Jordanem Spiethem, vítězem turnaje z roku 2017. Na děleném třetím místě skončil po tři kola vedoucí Jihoafričan Louis Oosthuizen, kterému finále nevyšlo. Stejně jako on dohrál se skóre -11 i Španěl Jon Rahm a díky tomu se vrátí na post světové jedničky.

Zatímco loni v San Franciscu přebíral trofej bez diváků, protože PGA Championship se hrál jako první major kvůli koronaviru v historii bez diváků, slavný Klaretový džbán převzal za hlasitého potlesku fanoušků. Loni se turnaj kvůli pandemii koronaviru nekonal.