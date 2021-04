Politika zasáhla dokonce i dámu. Ruské hráčce vzali ze stolu vlajku, zasáhl i Kreml

Nečekaně velkou pozornost si vysloužil v Rusku a na sociálních sítích duel o titul mistryně světa v dámě hraný ve Varšavě.

Jeden z pořadatelů totiž přímo během partie této populární deskové hry odstranil ruské šampionce ze stolu ruskou vlajku, údajně na pokyn polského šéfa Světové antidopingové agentury (WADA) Witolda Baňky. Incident, za který se polští organizátoři následně omluvili, komentoval i mluvčí Kremlu.

Neobvyklá událost se odehrála v úterý během čtvrtého kola zápasu o titul mezi úřadující mistryní světa Tamarou Tansykkužinovou a její polskou vyzyvatelkou Natalií Sadovskou.

Na videu je vidět, jak organizátor nejprve odlepí nálepku s ruskou trikolórou ze strany stolu a poté ze stolu sebere i ruskou vlaječku. Tansykkužinová na vyrušení po několika vteřinách zareagovala překvapeným pohledem, ale pak se opět soustředila na hru.

Odebírání ruské vlajky při partii dámy:

VIA LA BANDIERA - Si svolge in Polonia il campionato mondiale di DAMA tra la russa TANSYKKUZHINA e la polacca SADOVSKAYA. Gli organizzatori (video) pensano bene di eliminare la bandiera russa durante il gioco.

fonte Lettere da Mosca - Telegram pic.twitter.com/jEKBP0maMR — periucs 🇮🇹 ⭐️⭐️⭐️ (@periucs) April 28, 2021

Vlajky ze stolu ruské sportovkyně odebral bývalý prezident Evropské federace dámy Jacek Pawlicki na příkaz bývalého polského ministra sportu a současného šéfa WADA Baňky. Ruští sportovci totiž musejí v rámci trestu za doping dva roky startovat na velkých akcích jako neutrální sportovci bez státních symbolů.

"Volala žena jménem Witolda Baňky a dostal jsem jasný příkaz odstranit ruskou vlajku, i když byla partie rozehraná," řekl polským médiím Pawlicki.

"Vypadá to hrozně, ale neměl jsem jinou možnost. Světová federace dámy zaspala, a kdybychom okamžitě nezareagovali, mohla by být vyloučena z WADA," dodal. Prezident pořádající polské federace se Tansykkužinové, jež inkriminovanou partii prohrála a po čtyřech kolech ztrácí 16:32, omluvil.

K incidentu se vyjádřil i mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina Dmitrij Peskov. "Je to velmi nešťastná událost, ale co vím, tak se předseda příslušné federace už omluvil, takže by tento případ měl být považován za uzavřený," řekl mluvčí Kremlu.

Oficiální prohlášení ke kauze ovšem nechystá. "Také vím, že naše sportovkyně v tomto zápase prohrála, a samozřejmě si myslím, že to mohlo být způsobeno tou událostí," doplnil Peskov.