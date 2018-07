Pokud na sobě bude Satoranský dál pracovat, dostane spoustu prostoru, ujišťuje trenér Washingtonu

před 27 minutami

Trenér washingtonských basketbalistů Ryan Richman je s Tomášem Satoranským na kempu pro děti a chválil českého rozehrávače za pokrok, jaký v minulé sezoně NBA udělal.

Praha - Basketbalisté Washingtonu Wizards přes léto posilují tým a podle jejich asistenta trenéra Ryana Richmana mohou být hodně úspěšní. A to i díky českému reprezentantovi Tomáši Satoranskému, který je podle Richmana velmi důležitou součástí týmu.

"Všichni viděli, že v uplynulé sezoně udělal Tomáš velký pokrok. Byl neustále připravený jít do hry. První část sezony sice tolik nehrál, ale pak najednou hrál přes půlhodiny na zápas. To je realita NBA a on je na to připravený. A teď má navíc sebevědomí a je z něj úplně jiný hráč. My i on věříme, že teď udělá další krok dopředu," řekl Richman novinářům během kempu pro děti v Praze, kam přijel Satoranskému pomoci. A zároveň s ním individuálně trénuje.

"Miluji to tady, kemp i Prahu. Je skvělé, že Tomáš je s dětmi neustále na hřišti. Lidi nevidí, že brzy ráno měl sám trénink, v poledne další, a přesto je až do večera na hřišti s dětmi. Proto jsem rád, že tu mohu pomoci českému basketbalu a být tu s Tomášem," prohlásil. "Jestli je těžší trénovat děti nebo Tomáše? To je dobrá otázka. Záleží na tom, jestli je Tomáš naštvaný. Tomáš je nejlepší v tom, že neustále jede naplno. Je velmi soutěživý, ale zároveň velmi týmový hráč. Proto ho máme rádi ve Wizards," dodal.

Právě týmovost je pro něj zásadní. I vzhledem k tomu, že Wizards v létě získali nové hvězdné posily Dwighta Howarda, Austina Riverse či Jeffa Greena a bude třeba z talentovaných hráčů vytvořit kompaktní celek.

"Jsem nadšený z posil. Máme teď v týmu více talentu a bude na nás v realizačním týmu, jak si s tím poradíme a jak to poskládáme. Pokud se podaří, aby hráči táhli za jeden provaz, můžeme být opravdu dobří," míní Richman.

Sílu by měl mít tým i z lavičky, druhou pětku by měli dirigovat právě Satoranský s Riversem. "Tomáš s Austinem mohou hrát velmi dobře dohromady. Tomáš může Austinovu hru vylepšovat tím, že ho bude hledat ve správných pozicích. To samé Austin. Věřím, že společně našemu týmu hodně pomohou a mohou být hodně nebezpečnou dvojicí. Moc se na ně těším. A když k nim přidáme Kellyho Oubreho, Jeffa Greena a Iana Mahinmiho či nováčka Troye Browna, který má před sebou slibnou budoucnost, tak máme nejlepší lavičku, co jsem v klubu. A to z velké části díky Tomášovi," prohlásil Richman.

Podle něj proto není důvod, aby se Satoranského fanoušci obávali, zda jejich oblíbenec dostane dostatek prostoru na hřišti. "Já jsem zastáncem toho, aby byl na hřišti co nejvíce to půjde. Když na sobě bude tvrdě pracovat, čas na hřišti dostane. My mu v týmu všichni věříme, protože víme, že vždy udělá vše pro to, aby tým vyhrál," dodal Richman.

Ten podobně jako Satoranský udělal v minulé sezoně velký pokrok v rámci hierarchie v týmu, když si dobrou prací v pozici videoanalytika a pomocného kouče vysloužil povýšení na asistenta trenéra Scotta Brookse, kterému bude dělat hlavního útočného koordinátora. A zároveň se mu dostalo pocty koučovat Wizards během Letní ligy v Las Vegas.

"Je to opravdu hrozně velký pracant a tráví v hale spoustu času. Vypracoval se a je na něm vidět, jak je inteligentní. U rozborů videa se střídá více lidí, ale když to dělal Ryan, bylo to nejsrozumitelnější. Je to skvělý mladý a ambiciózní trenér a mám s ním výborný vztah," řekl Satoranský.

Povýšení Richmana je pro něj o to důležitější, že nahrazuje Chada Iskeho, který odešel do Charlotte. "Bohužel odešel Chad, který byl moje pravá ruka. Bavili jsme se spolu o mé hře, mohl jsem si u něho postěžovat, což je vždy důležité, když máte někoho, kdo vám naslouchá. Proto jsem rád, že tam mám Ryana a spoustu dalších, kteří mě znají," dodal český rozehrávač.