Pojď na páku, slýchá často. Sojková výzvy odmítá, šampionku by v ní poznal málokdo

Dáme páku? Ne, tak s touhle výzvou na Martinu Sojkovou vážně raději nechoďte. Nejspíš byste pořádně narazili. Dvaadvacetiletá Slovenka je totiž v tomhle sportu, oficiálně nazývaném přetlačování rukou, úřadující mistryní Evropy a bronzovou medailistkou ze světového šampionátu. Přitom by to do půvabné Slovenky řekl na první pohled asi málokdo.

Přesto podobné hecování slyší rodačka z Lučence hodně často. "Stává se mi to pořád," potvrdila Sojková pro web Šport24.sk. "Snažím se tyhle výzvy odmítat, aby nedošlo k nějakému zranění," vysvětlovala, že na hospodské vytahování ji moc neužije.

A přitom by mohla. Vždyť v říjnu vyhrála v Litvě na evropském šampionátu kategorii v přetlačování levou rukou do 55 kg, v prosinci získala bronz na juniorském MS do 21 let, navíc mezi ženami přidala čtvrté (pravou rukou) a sedmé místo.

Některé zápasy Martiny Sojkové na letošním MS:

Přitom k armwrestlingu se dostala vlastně náhodou. "Chodila jsem cvičit do fitness centra, kde se pořádaly soutěže. Přišel za mnou lektor a ptal se, jestli bych to nechtěla zkusit. Přikývla jsem a od té doby mě to drží," vrací se ještě do středoškolských let.

I když je mistryní Evropy a patří do nejužší světové špičky, přetlačováním rukou se rozhodně neuživí. "Většinou se žádné peníze nevyhrávají, to je spíš výjimka. Na honorovaných soutěžích jsou sumy za vítězství různé, někdy je to 500 eur, jindy sto," líčí Sojková.

"Prakticky jediné peníze, které dostáváme, jsou dotace od státu, které nám aspoň proplatí náklady na závody. Na mistrovství Evropy jsem si ale například všechno platila já. Kvůli covidu dostala naše asociace málo peněz, takže jsem to musela doplácet ze své kapsy," prozrazuje studentka fakulty tělesné výchovy a sportu, která si přivydělává jako trenérka ve fitku a věnuje se i výrobě náhrdelníků.

Sojková také boří představy, že závodník v páce musí být pořádná "vazba" a rozhoduje jen hrubá síla. "Nejprve je sice třeba natrénovat všeobecnou sílu, aby svaly a šlachy zesílily a nedošlo ke zranění. Nejdůležitější je ale technika, kterou je třeba vytříbit. A není možné vynechat specifická cvičení na silné zápěstí, prsty a záda," vyjmenovává šampionka.

Zápasy v přetlačování jsou často delší, než by laik očekával. "Přetlačování rukou je rychlostně-silový sport. Hodně záleží na startu utkání, proto je třeba trénovat i rychlost, dynamiku a reakční schopnost. Je důležité vystartovat do soupeřovy ruky, aby vás nestihl chytit. Když jsou soupeři silově vyrovnaní, trvá zápas i několik minut," odhaluje Sojková. "Kolikrát se stane, že člověk ztratí jen na vteřinu koncentraci a prohraje kvůli tomu," dodává.

I když, jak už bylo řečeno, výzvy kamarádů k zápasům odmítá, se svým přítelem občas síly poměří. Také on se totiž věnuje armwrestlingu. "Spolu trénujeme prakticky stále. Mužská síla se však, samozřejmě, nedá porovnávat se ženskou," uznává Sojková. "Přesto spolu trénujeme techniku," doplňuje.

A kdo si komu dovolí víc radit? "Spíš kritizuju já jeho. Přece jen mám ve sbírce víc úspěchů, tak si to můžu dovolit," směje se slovenská mistryně Evropy, ovšem přiznává, že prosadit se v mužských kategoriích je pro armwrestlery mnohem těžší.

Martina Sojková s přítelem: