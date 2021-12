Olympijský šampion Agnel přiznal sex s nezletilou. Plavec je obviněný ze znásilnění

Dvojnásobný olympijský vítěz v plavání Francouz Yannick Agnel, jenž čelí podezření ze znásilnění nezletilé, připustil, že měl s dívkou sex. Podle státní zástupkyně ale odmítl, že by údajnou oběť, která je dcerou jeho bývalého trenéra Lionela Hortera, k něčemu nutil.

Vyšetřování případu začalo už vloni. Ke znásilnění mělo dojít v roce 2016, kdy Agnel i Naome Horterová závodili za plavecký klub v Mylhúzách. Sex měli údajně opakovaně při několika příležitostech ve Španělsku, Thajsku či Brazílii.

Vzhledem k tomu, že dívce bylo v té době 13 let a Agnelovi 24, bude podle státního zastupitelství případ kvůli velkému věkovému rozdílu mezi oběma posuzován v každém případě jako znásilnění a sexuální napadení.

Agnel by zadržen minulý týden ve svém pařížském bytě a policie ho vzala do vazby. Podle zákona, který byl ve Francii přijat v letošním roce, je jakýkoliv sexuální styk dospělého s osobou mladší 15 let považován za znásilnění a hrozí za něj až 20 let vězení.

Devětadvacetiletý plavec, jenž před pěti roky ukončil kariéru, vyhrál na OH v Londýně závod na 200 metrů volný způsob i krátkou štafetu. Je také dvojnásobným mistrem světa.