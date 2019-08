Pivot Veselý bude kvůli zranění kolena chybět na MS

před 39 minutami

Čeští basketbalisté se musejí na zářijovém mistrovství světa v Číně obejít bez pivota Jana Veselého z Fenerbahce Istanbul.

Nejužitečnější hráč uplynulé sezony Evropské ligy nestihne šampionát po zranění kolena. Jeden z lídrů týmu trenéra Ronena Ginzburga se po operaci vrátil do hry, ale na květnovém Final Four Evropské ligy si zranění kolena obnovil.

"Bohužel to na mistrovství světa nevyjde. Zdraví je přednější. Musím vyléčit zraněné koleno, abych mohl vydržet sezonu až do konce, protože se to se mnou táhne od ledna letošního roku a pořád se s tím trápím. Nestihl bych se na mistrovství světa připravit," uvedl Veselý v tiskové zprávě České basketbalové federace

"Na mistrovství světa jsem se hrozně těšil. Bohužel zdravotní důvody mi nedovolily se k národnímu týmu připojit. V kvalifikaci jsme udělali obrovský úspěch. Je mi líto, že si tam nemůžu s klukama zahrát," litoval Veselý, že přijde o první start basketbalistů na MS po 37 letech.