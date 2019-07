Basketbalistky si o ME zahrají s Itálií, Rumunskem a Dánskem

před 2 hodinami

České basketbalistky se v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy v roce 2021 utkají s Itálií, Rumunskem a Dánskem. Boje o šampionát, který se uskuteční ve Francii a Španělsku, odstartují pro výběr trenéra Štefana Svitka v listopadu.

Dnešní los v Mnichově rozhodl i soupeřích mužské reprezentace, přestože Češi mají díky spolupořadatelství místo na šampionátu jisté. Reprezentanti se utkají s Belgií, Litvou a jedním z trojice Albánie, Bělorusko, Dánsko, které čeká předkvalifikace.

České basketbalistky odstartují kvalifikaci už v listopadu a budou usilovat o postup na čtrnáctý evropský šampionát za sebou. Na mistrovství, kde letos v létě po nadějném vstupu do turnaje nakonec vypadly už v základní skupině, chyběly pouze v roce 1993.

Itálie na nedávném Euru obsadila deváté místo, zatímco Rumunsko si z posledních pěti šampionátů zahrálo na ME pouze v roce 2015, kdy turnaj pořádalo a skončilo na předposlední 19. příčce. Dánsko je nováčkem kvalifikace, protože ženskou reprezentaci obnovilo teprve v roce 2018 a do bojů o šampionát se přihlásilo až díky finanční sbírce.

Na šampionát projdou vítězové devíti skupin plus pět nejlepších celků z druhých míst. Vzhledem k nevyrovnanému počtu soupeřů se však týmům z šesti čtyřčlenných skupin nebudou do tabulky celků na druhých místech počítat výsledky s nejhorším soupeřem ve skupině. Kvalifikace se zúčastní 33 týmů a odstartuje v listopadu.

Čeští basketbalisté, které v září čeká premiérová účast na mistrovství světa, vstoupí do kvalifikace až příští rok v únoru. Favoritem jejich skupiny budou Evropští vicemistři z let 2013 a 2017 z Litvy. Belgie skončila na Euru před dvěma lety na 19. místě těsně nad český týmem. O jejich posledním soupeři rozhodne předkvalifikace, která je na programu v srpnu.

"Je to solidní los. Litva je hodně dobrý tým. Belgie určitě půjde do kvalifikace s očekáváním postupu a na třetího soupeře si ještě musíme počkat," řekl v tiskové zprávě trenér Ronen Ginzburg. "Protože ale do kvalifikace půjdeme jako pořadatelé s jistou účastí, je to pro nás dobrá příležitost, jak tým připravit na mistrovství Evropy," dodal.

Ze skupin bez pořadatelských zemí postoupí na mistrovství tři celky, ze skupin s pořadatelskou zemí projdou na Euro dva týmy.