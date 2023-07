Kůň za čtvrt miliardy nestačil. Kellnerová a spol. neuspěli v olympijské kvalifikaci

Český parkurový tým Vladimír Tretera, Filip Doležal, Anna Kellnerová a Aleš Opatrný neuspěl v olympijské kvalifikaci v Praze. V Poháru národů obsadil pátou příčku s velkou ztrátou na Izrael a Polsko, které skončily na prvních dvou příčkách znamenajících postup.

Anna Kellnerová na koni Catch Me If You Can při olympijské kvalifikace v Praze | Foto: ČTK

Kvalifikace se pro české barvy od začátku nevyvíjela dobře. Tretera dlouho přecházel překážky čistě, ale pak jeho kůň Gangster dvakrát odmítl poslušnost před modrou zdí s nápisem CET Prague Cup, neskočil ji a pro tuto dvojici úvodní kolo skončilo. Bylo tak jasné, že se budou počítat všechny tři výkony zbývajících členů českého týmu.

Doležal po třech chybách na překážkách a překročení času nasbíral čtrnáct trestných bodů, Kellnerová přidala dalších deset. Nejlépe si vedl Opatrný, jehož Locanto zaváhal jen na zdi, což znamenalo čtyři trestné body. Po prvním kole tak mělo Česko 28 trestných bodů a zařadilo se na šesté místo.

Bylo daleko za bojem o postup. Vedl favorizovaný Izrael se čtyřmi trestnými body s jednobodovým náskokem před Maďarskem, o další bod zpět bylo třetí Polsko.

Tretera ani ve druhém kole nepřiměl svého koně, aby se před zdí odrazil, takže o naději museli znovu bojovat jeho kolegové. Doležal si ve srovnání s první jízdou o dva body pohoršil, připsal šestnáct trestných bodů. Kellnerová tentokrát v sedle Catch Me If You Can, kterého její otec Petr před pěti lety koupil za asi 250 milionů korun, chybovala jen na vodní překážce a měla čtyři trestné body, Opatrný uzavřel vystoupení tuzemského týmu čistou jízdou.

To už ale bylo jasné, že českých 48 trestných bodů nemůže na postup stačit. Zvítězil Izrael se čtyřmi trestnými body, druhé Polsko jich mělo osmnáct.

Čeští jezdci pak ještě před slavnostním vyhlášením nastoupili před zaplněné tribuny. "Chtěli bychom říct, že nás dnešní výsledek mrzí. Na druhou stranu to, že vás tolik přišlo a že jste nás podpořili, pro nás strašně moc znamená. Strašně si toho vážíme," řekla za všechny Kellnerová.

CET Prague Cup, mezinárodní závody ve skokových soutěžích CSIO4* - Pohár národů a olympijská kvalifikace družstev: 1. Izrael (jezdkyně Bondová/kůň Donatello 141, Russekoffová/C Vier 2, Muhr/Galaxy HM, Bluman/Ladriano Z) 9 tr. bodů, 2. Polsko 18, 3. Maďarsko 27, …5. Česko (Tretera/Gangster V/H Noddevelt, Doležal/Coup de Coeur Gp Madame Z, Kellnerová/Catch Me If You Ca