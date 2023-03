Jdu bojovat za Česko, vyhlásil Kozma. Do hádky v Ostravě se zapojila i Vémolova žena

Kulatý čtyřicátý bojový večer organizace Oktagon uvidí dnes Ostrava. Vrcholná akce tuzemského MMA se sem vrací po třech měsících, tentokrát ale v rámci prvního kola unikátního projektu pyramidového turnaje, v němž hlavním českým želízkem je David Kozma. Na tiskové konferenci došlo i na přestřelku rivalů ze střední váhy Patrika Kincla a Karlose Vémoly.

Tipsport Gamechanger, pyramida o 16 zápasnících ve velterové váze, odstartuje v Ostravar Areně ve Vítkovicích dnes od 18 hodin. Fighteři zahájí celoroční cestu za celkovou odměnou ve výši milion eur, vítěz vyřazovací soutěže si přijde na 300 tisíc eur.

Promotéři česko-slovenské organizace Oktagon prezentují projekt jako něco, co v evropském měřítku MMA nemá obdoby. Ať už atraktivním systémem, nebo finanční dotací.

V pátek předcházela akci vedle oficiálního vážení také dlouhá tisková konference, na které se neřešil pouze Gamechanger. V ostré výměně názorů vystoupili i zástupci střední váhy Kincl s Vémolou.

Jejich očekávaná odveta na konci minulého roku byla zrušena kvůli zdravotnímu stavu Vémoly, zápas se přesunul na květen (v Praze).

Kincl měl být původně mezi šestnáctkou bojovníků v Gamechangeru, ale před shazováním a vidinou lákavé finanční odměny dal přednost odvetě s velkým rivalem Vémolou.

V Ostravě byla atmosféra mezi oběma pořádně hustá. Kincl narážel na opakovaná zranění Vémoly a nazval je výmysly. "Z náhradního soupeře ses pos*al, zatímco já jsem zápasil v Motole," kontroval Vémola.

"V květnu v Praze to ukončím. Bude konec tvým žalobám a všem blbým kecům," pokračoval. "Věří někdo, že tam nastoupí?" vysmíval se Kincl. "Nebudeš mít titul, nebude ani Gamechanger. Budeš v p*deli," dodal Vémola, načež se do přestřelky zapojila z publika jeho žena Lela.

"Že se jako chlap nestydíš, říkat takové věci," křičela na Kincla. "Proč tady na mě vůbec křičíš? Ve finále je mi tě strašně líto," odpovídal fighter.

Zato "trash-talk" mezi Kozmou a jeho soupeřem v osmifinále pyramidy, Polákem Lukaszem Siwiecem, se nesl spíše ve sportovním duchu.

Růžový favorit pyramidy

"Chci zápasit i za Českou republiku, to je moje motivace," vyhlásil populární bojovník z Moravskoslezského kraje, který v Ostravě zkraje prosince přišel o titul, nicméně jeho tehdejší přemožitel Brazilec Kaik Brito nakonec v Gamechangeru chybí.

Zdálo se, že Kozma bude jediným Čechem v pyramidě, ale zapojit by se měl i Andrej Kalašnik. A to místo Gruzínce Amirana Gogoladzeho, který měl před duelem s Němcem Louisem Glismannem problém s váhou.

"Růžový panter" je i tak hlavním českým želízkem. Za velkého favorita Gamechangeru ho ostatně označili také Kincl s Vémolou.

"Kluci budou zápolit s váhou, budou se prát zranění. Těžko z toho někdo odstoupí dobrovolně. Je složité dopředu odhadovat vítěze. Nejvýše ale vidím Kozmu a Srba Bojana Veličkoviče," tipoval Kincl.

"Největší favorit je domácí Kozma. Jsem skoro přesvědčený, že pokud se mu budou vyhýbat zranění, celý Gamechanger vyhraje," doplnil Vémola.

"Peníze jsou samozřejmě velkou motivací, ale jde především o sportovní prestiž. Vyhrát mezi těmi všemi zvířaty tady, to by bylo něco," podotkl na tiskové konferenci třicetiletý Kozma.

Do zápasu s méně známým Siwiecem nastoupí jako jednoznačný favorit. Soupeř situaci takto nevnímá. "Všechny zápasy jsem dosud ukončil před limitem a nehodlám to měnit," řekl šampion polské organizace Babilon.

"Je to větší tlak, když jsem takový favorit. Mám kvalitního soupeře, já ho určitě nepodcením. Musím ukázat maximum," uznal Kozma.

"Oba ukážeme to nejlepší, uděláme dobrou show. Věřím, že to nebude vrchol večera jen podle programu, ale i podle toho, co se stane v kleci. A že na konci půjdu vzhůru moje ruka," poznamenal Siwiec.

Fighterská karta osmifinále Gamechangeru v Ostravě. Místo Gruzínce Gogoladzeho by měl nakonec nastoupit domácí Kalašnik.