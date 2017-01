Nymburk si po dalším vítězství v basketbalové Lize mistrů zajistil postup

AKTUALIZOVÁNO před 23 minutami

Basketbalisté Nymburka zvítězili na domácí palubovce proti německému Frankfurtu 87:72 a slaví postup do play off premiérového ročníku elitní klubové soutěže FIBA.

Nymburk - Basketbalisté Nymburku v Lize mistrů vyhráli nad Frankfurtem 87:72 a definitivně si tak zajistili postup do play off premiérového ročníku elitní klubové soutěže FIBA. Pro českého mistra to byla v pohárech už jedenáctá domácí výhra v řadě. Udržel se tak i ve hře o druhé místo ve skupině a lepší nasazení do dalších bojů.

Nymburk od začátku vsadil na větší rotaci hráčů a presink po celém hřišti, kterým chtěl unavit klíčové opory Frankfurtu. Německý celek však měl lepší vstup do zápasu a v první čtvrtině si vytvořil až osmibodový náskok.

Domácí měli problém s přesností střelby, ale ve hře je držel Howard Sant-Roos, který dal v úvodních 16 minutách 15 bodů, polovinu nymburského součtu. Nátlaková hra se domácím postupně začala vyplácet a v závěru druhé čtvrtiny přišel obrat.

Frankfurtu začaly docházet síly, čehož Nymburk využíval k protiútokům a snadným košům. A když v úvodu poslední čtvrtiny padly dvě rychlé trojky, Nymburk odskočil poprvé na dvouciferný rozdíl.

Za hosty se výrazněji prosazovali jen Kwame Vaughn a Shavon Shields, avšak sami na obrat nestačili a Nymburk už důležitou výhru uhlídal. A to i díky 13 bodům Bryona Allena v poslední čtvrtině.

Ve zbývajících třech kolech čekají českého šampiona zápasy v Soluni, doma s lídrem skupiny Monakem a v Domžale. Klíčový bude hlavně duel se Soluní, ve kterém si může Nymburk pojistit minimálně třetí místo a udržet naději na druhou příčku.

Utkání 11. kola skupiny A basketbalové Ligy mistrů:

Nymburk - Frankfurt 87:72 (15:23, 43:40, 61:56)

Nejvíce bodů: Sant-Roos 27, Allen 18, Hruban 11, Lawrence 9 - Shields 21, Vaughn 15, Robertson a Morrison po 10. Fauly: 21:18. Trestné hody: 22/17 - 27/21. Trojky: 10:7. Doskoky: 34:36.

Banvit - Aris Soluň 95:94 po prodl., Ironi Naharija - Monako 67:73, Aarhus - Domžale 68:74.

Tabulka:

1. Monako 11 10 1 823:714 21 2. Banvit 11 9 2 901:821 20 3. Nymburk 11 8 3 902:799 19 4. Aris Soluň 11 7 4 871:769 18 5. Frankfurt 11 4 7 731:793 15 6. Ironi Naharija 11 3 8 779:832 14 7. Domžale 11 2 9 661:737 13 8. Aarhus 11 1 10 765:968 12

autor: ČTK | před 1 hodinou