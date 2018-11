Nesmím jít hned spát, plánuje Seemanová. Před šampionátem překvapuje sama sebe

před 18 hodinami

Barbora Seemanová s medailí z olympijských her mládeže. | Foto: Instagramový účet České plavání

Ač bude na světovém šampionátu plavců v krátkém bazénu benjamínkem české výpravy, bude na Barboru Seemanovou upřena velká pozornost. Osmnáctiletá kraulařka a studentka střední ekonomické školy se totiž letos blýskla skvělými výsledky na olympijských hrách mládeže v Argentině a před deseti dny novými českými rekordy na 200 a 400 metrů. "Na šampionátu budu spokojena s kvalitními výkony a postupem do semifinále," říká Seemanová v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Světový šampionát uzavře tento rok. Jak byste ho zatím hodnotila?

Přinesl mi starosti i radosti. Hned na jeho začátku mě přepadla mononukleóza a s menšími přestávkami jsem mohla začít trénovat až v dubnu. Pokud jde o závody, tak jsem toho tedy moc nestihla. Za zmínku stojí vlastně jen mé vystoupení na olympijských hrách mládeže v Argentině.

Čekala jste, že si z nich po předchozích zdravotních trampotách přivezete tři medaile, z toho dvě zlaté?

V žádném případě. Navíc tam na sebe skvělými výkony upozorňovala jedna Číňanka a mně se ji podařilo porazit. Zlaté medaile z tratí na 50 a 100 metrů i bronz z dvoustovky jsou pro mě velice cenné. Obrovským zážitkem pak pro mě byly dvakrát stupně vítězů za zvuků státní hymny.

Podařilo se vám výborně načasovat formu, což platí i o nedávném Českém poháru v Plzni. Dva nové rekordy pro vás byly zase překvapením?

Budu se opakovat, ale opravdu jsem tyto časy nečekala. Hlavně proto, že poslední dva týdny mě trápila bolest ramene, takže jsem se spíš dávala dohromady, abych byla připravena na mistrovství světa. S trenérkou jsme formu nijak zvlášť neladily, jen jsme poslední týden v přípravě trochu zvolnily.

Takže s průběhem posledních týdnů spokojenost?

Mám velkou radost, že jsem posunula hlavně svůj osobní rekord na dvoustovce, což se mi delší dobu nedařilo. Závěrečná čtyřstovka už byla taková třešnička na dortu, chtěla jsem splnit sen mé trenérce. Moc mě těší čas, který dokazuje, že mám celkem dobře naplaváno.

Na cestu do Číny tedy vyrazíte s optimismem?

Jsem v pohodě a mám ráda krátký bazén, ale i po několika pěkných výsledcích zůstávám nohama na zemi. Mým přáním je rychle se z juniorské kategorie zabydlet mezi dospělými a dobře vím, že nebudu hned excelovat. Potěší mě další nové osobní rekordy a postup do semifinále.

Na které trati se cítíte nejlíp?

V tréninku se soustřeďuji hlavně na delší tratě s tím, že největší šanci vidím na dvoustovce. Jen mě mrzí, že v domácím prostředí chybí větší konkurence. Škoda že výborná Anika Apostalonová dvoustovku neplave, pomohlo by mi to na cestě za lepšími časy.

Zmiňujete se o konkurenci. Jaká vás na šampionátu čeká?

To bych také ráda věděla. (smích) Budu se o ni zajímat až před závody. Zatím jen vím, že někteří špičkoví plavci do Číny nepřijedou, ale i tak tam bude hodně kvalitních soupeřek a dosáhnout třeba "jen" na finálovou účast nebude snadné.

Máte už s pobytem v Číně nějaké zkušenosti?

Nikdy jsem tam nebyla, takže jsem zvědavá na prostředí, lidi, stravu a v neposlední řadě i na časový posun, který mi však problémy většinou nedělá.

Jak ho budete řešit?

Poletíme už 6. prosince, takže téměř týden budeme mít na aklimatizaci. Do Číny prý přiletíme v 10 hodin dopoledne, takže v České republice budou teprve tři hodiny ráno. Chce to okamžitě se adaptovat na místní čas, čili nejít spát a vydržet až do večera.

Budete startovat na třech tratích. V jakém rozpoložení?

Půjde hlavně o psychiku, nesmím být nervově svázána přítomností výborných soupeřek. Potřebuji si věřit, že jsem také schopná být rychlá.