Česká házenkářka nezná porážku. Na závěr skvělé sezony získala i německý pohár

Česká házenkářka Veronika Malá má za sebou výjimečnou sezonu. Se svým týmem SG BBM Bietigheim ovládla německou Bundesligu, Evropskou ligu a nejnověji také víkendové finále německého poháru. Za celou sezonu přitom se svými spoluhráčkami ani jednou neprohrály.

Také víkendové final four ve Stuttgartu si Bietigheim i s Malou ve sestavě zcela podmanil. Po semifinálovém vítězství 32:28 proti Thüringer HC porazily házenkářky Bietigheimu ve finále soupeřky z Oldenburgu 40:30.

"Na začátku nás trochu překvapily, že běhaly s námi a chtěly i hodně do útoku. Na druhou stranu je to očividně unavilo a ve druhém poločase už jim nestačily síly. My jsme se každopádně snažily soustředit jen na sebe. Víme, jaké máme schopnosti a co umíme. Věřily jsme si, že zvedneme pohár," okomentovala finále Malá.

"Hrát dva takhle těžké zápasy ve dvou dnech bylo to ohromně těžké. Jak fyzicky, tak také z pohledu udržení koncentrace. Ale zvítězily jsme, zakončily jsme fantastickou sezonu a je to úžasný pocit," dodala česká házenkářka.

Druhá z českých reprezentantek v rámci finálové čtyřky, Dominika Zachová, pak slaví s klubem Thüringer HC bronz.

A teď do Ligy mistrů

Sezonu bez porážky a s dlouhým seznamem trofejí si Malá pochopitelně užila.

"Určitě mohu celý ročník označit jako sezonu snů. Máme za sebou dlouhou sérii výher, neprohrály jsme, posbíraly jsme všechny myslitelné trofeje. Určitě v celém klubu panuje velká spokojenost," říká osmadvacetiletá rodačka z Písku. "Není vždy jednoduché jít do zápasu s tím, že jste favorit, že musíte splnit očekávání fanoušků a celé sportovní veřejnosti. Ale i to ukazuje sílu tohoto týmu. V téhle sezoně jsme vlastně vyhrály vše, co šlo."

Veronika Malá slaví s trofejí pro vítězky Evropské ligy:

Triumfální jízda letošní sezonou každopádně nastavila hodně vysokou laťku pro příští ročník, ve kterém si Bietigheim i s Malou zahraje Ligu mistrů.

"Co se týče dalších cílů, v první řadě to určitě bude Liga mistrů, do které postupujeme automaticky coby vítězky Bundesligy. Tahle sezona nicméně byla unikátní, bude hrozně těžké ji zopakovat. Na druhou stranu máme skvěle poskládaný tým, všechno do sebe zapadlo. Jak hráčsky, tak lidsky je to prostě bezvadné. Musím říct, že se jednalo o nejlepší sezonu v mém životě a každopádně na ni budu chtít navázat," říká Malá.