Nejlepší zápas sezony. "Zabiják" Satoranský se na výhře Wizards podílel 13 body

Basketbalista Tomáš Satoranský odehrál nejlepší utkání v sezoně NBA a 13 body, sedmi doskoky a třemi asistencemi i zisky za 24 minut na hřišti pomohl Washingtonu k výhře 125:118 nad Los Angeles Clippers. Český reprezentant během zámořské kariéry dosud nikdy nedal více bodů v zápase, do kterého na rozehrávce nastoupila i hvězda týmu John Wall. Sedm střelecky vydařenějších duelů měl Satoranský jen při Wallově absenci.

."Je to zabiják," prohlásil o svém českém spoluhráči hvězdný Bradley Beal. "Mnozí lidé ho neuznávají, protože je z Evropy, ale on opravdu umí hrát." Jen slova chvály pěl na Satoranského adresu po zápase také trenér Scott Brooks. "Trvalo mi to patnáct zápasů, než jsem na to přišel, ale ten jeho zápal, to je něco neuvěřitelného. Musím mu dát ještě více minut," prohlásil Brooks po utkání s Clippers.

Wizards po předchozích dvou porážkách schytali velkou kritiku a začalo se spekulovat o možných výměnách. Ani začátek v úterý Washingtonu nevyšel. V první čtvrtině dovolil soupeři nastřílet 40 bodů a ve druhé čtvrtině prohrával už o 24 bodů.

Pak se ale domácí vzpamatovali a začali ztrátu stahovat, a to díky tomu, že probudily hvězdy týmu. Wall dal 30 bodů, Bradley Beal 27. Wizards šli poprvé do vedení čtyři a půl minuty před koncem, závěrečnou čtvrtinu vyhráli o 16 bodů a slavili důležitou výhru.

"Samozřejmě stále nejsme spokojeni s naší situací, stále je co zlepšovat a čeká nás hodně práce, ale dnes zápas ukázal hodně pozitiv a musíme v tom pokračovat," řekl Beal.

Satoranský podržel tým zejména ve druhé čtvrtině, kdy zablokoval soupeře a měl šňůru sedmi bodů. Byl poté i při stíhací jízdě ve třetí části. Nahrával Wallovi na koše, sám posbíral čtyři útočné doskoky a po nich skóroval. Dohromady odehrál 24 minut, což je nejvíce v sezoně.

Toronto ovládlo závěrečnou přestřelku s Orlandem a vyhrálo 93:91. Magic sice dvě vteřiny před koncem srovnali po smeči Evana Fourniera, ale jeho obránce Danny Green vše stihl napravit a v poslední vteřině proměnil vítěznou střelu.

Miami - Brooklyn 92:104, New York - Portland 114:118, Orlando - Toronto 91:93, Washington - LA Clippers 125:118 (za domácí Satoranský 13 bodů, 7 doskoků, 3 asistence).