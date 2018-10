Griffin dovedl 50 body Detroit k výhře nad Philadelphií

před 35 minutami

New York - Basketbalisté Denveru pokračují v dobrém vstupu do sezony NBA a vyhráli i čtvrtý zápas, tentokrát doma přehráli Sacramento 126:112. Prožívají tak nejlepší začátek od roku 2009, kdy vyhráli pětkrát. Stoprocentní zůstaly po třech zápasech i New Orleans po výhře 116:109 nad Los Angeles Clippers a také Detroit. Ten udolal Philadelphii v prodloužení 133:132 zásluhou Blakea Griffina, který si 50 body vytvořil osobní maximum a proměnil i vítězný nájezd 1,8 vteřiny před koncem.

Griffin měl dosud maximum 47 bodů. V úterý proměnil 20 z 35 střel, z toho pět trojek, k tomu přidal 14 doskoků a šest asistencí. Navíc 35 vteřin před koncem normální hrací doby srovnal na 120:120 a poslal duel do prodloužení.

V něm nejprve přidal trojku, poté nahrál spoluhráči na trojku a Detroit vedl o šest bodů. Hosté sice zásluhou JJ Reddicka, který dal v prodloužení 10 ze svých 30 bodů, skóre otočili, ale pak se znovu prosadil Griffin. I přes faul proměnil nájezd a trestným hodem zápas rozhodl.

U obou rozhodujících Griffinových akcí bránil Joel Embiid, který si tak pokazil jinak dobrý zápas, v němž zaznamenal 33 bodů, 11 doskoků a sedm asistencí.

Denver si proti Sacramentu vypracoval už ve třetí čtvrtině vedení o 25 bodů, a mohl si proto dovolit šetřit hvězdy. Nikola Jokič tak odehrál jen 23 minut a stihl 14 bodů a 12 doskoků. Celkem osm hráčů se dostalo na dvouciferný počet bodů. Nejlepším střelcem zápasu byl s 20 body nováček Sacramenta Marvin Bagley.

Pelikáni z New Orleans v úvodních dvou zápasech nastříleli 131 a 149 bodů. Tentokrát je Clippers udrželi na 116 bodech, přesto prohráli. Rozhodující byla třetí čtvrtina, v níž domácí předvedli šňůru 23:6 a získali dvouciferné vedení. Přispěl k tomu zejména Anthony Davis 34 body a 13 doskoky. Pelikáni vyhráli první zápasy sezony poprvé od roku 2010.

