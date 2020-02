Nash byla na MS v cyklokrosu jedenáctá, závod ovládly Nizozemky

Mezi ženami kralovaly Nizozemky, které zabraly kompletní stupně vítězů.

Jedenácté místo obsadila Kateřina Nash na mistrovství světa v cyklokrosu ve švýcarském Dübendorfu. Titul vybojovala jednadvacetiletá Ceylin del Carmen Alvaradové, která ve spurtu porazila Annemarii Worstovou. Třetí skončila s odstupem deseti sekund Lucinda Brandová, která se prosadila na stupně vítězů třetím rokem po sobě, ale zlato jí opět uniklo.

Dvaačtyřicetiletá Nash dosáhla nejlepšího výsledku od roku 2017, kdy si dojela pro druhou bronzovou medaili. Třetí žena letošního Světového poháru se během závodu dostala i do první desítky, ale nakonec ji neudržela. I tak za sebou nechala vítězku předchozích tří světových šampionátů Belgičanku Sanne Cantovou, která dojela dvanáctá. Na vítěznou Alvaradovou ztratila zkušená česká reprezentantka přes tři minuty.

Alvaradová v minulých dvou letech získala na MS stříbro a bronz v kategorii do 23 let a při své premiéře v elitní kategorii mohla slavit hned prvenství. Rodačka z Dominikánské republiky korunovala úspěšnou sezonu, v níž obhájila evropský titul do 23 let a skončila druhá ve Světovém poháru. V něm přišla o celkové vítězství kvůli pádu v posledním závodě.

Ženy: 1. Alvaradová 45:20, 2. Worstová -1, 3. Brandová (všechny Niz.) -10, 4. Comptonová (USA) -1:00, 5. Kastelijnová (Niz.) -1:26, 6. Richardsová (Brit.) -1:44, …11. Nash -3:19, 24. Havlíková -5:33, 32. Bajgerová (všechny ČR) -1 kolo. Muži do 23 let: 1. Kamp (Niz.) 47:53, 2. Kuhn (Švýc.) -36, 3. Hendrikx (Niz.) -52, …29. Jelínek -4:28, 33. Říman -4:53, 34. T. Kopecký -5:22, 41. Camrda -6:49, 45. Ježek (všichni ČR) -7:57. Juniorky: 1. Van Anrooijová 38:34, 2. Pieterseová (obě Niz.) -53, 3. Munroová (USA) -1:18, …23. Novotná -5:29, 27. Bedrníková -5:47, 33. Zemanová (všechny ČR) -7:07.