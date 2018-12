Na úvod Tour de Ski bodovali v Toblachu tři čeští běžci. Mezi muži vyhrál Klaebo

před 1 hodinou

Nejlépe si vedl 25. Jan Pechoušek, do elitní třicítky se prosadily také 26. Tereza Beranová a 29. Kateřina Janatová.

Tři čeští běžci na lyžích bodovali ve sprintu Světového poháru v Toblachu, který byl zároveň úvodní etapou Tour de Ski. Pro české ženy to znamenalo první bodované pozice v této sezoně SP. Na 1300 metrů dlouhé trati v Itálii zvítězili favorizovaný Nor Johannes Hösflot Klaebo a Švédka Stina Nilssonová.

Všichni tři čeští reprezentanti bodovali v SP poprvé v kariéře, Pechouškovi i Beranové se to navíc povedlo při druhém startu v životě. Po postupu z kvalifikace, do níž nastoupilo 105 lyžařů, skončil jednadvacetiletý Pechoušek ve čtvrtfinálové jízdě předposlední, obě ženy dojely na šestém místě.

Pechoušek byl z prvních bodů nadšený. "Je to neuvěřitelné, vůbec jsem nečekal, že bych mohl ve Světovém poháru postoupit. Navíc na tak prestižním závodě, kterým je Tour de Ski," řekl na svazovém webu. "Kvalifikaci jsem rozjel s rozvahou a naštěstí mi vydržely síly až do konce. V rozjížďkách se mi však nepodařilo protlačit v posledním kopci více dopředu," dodal.

Dvacetiletá Beranová si stěžovala na bolesti břicha před startem. "Byla jsem hodně slabá, v průběhu závodu se to ale naštěstí srovnalo. V kvalifikaci mi nepřišlo, že bych jela nějak rychle, proto mě ani nenapadlo, že bych mohla postoupit," řekla. Janatová si pochvalovala skvěle připravené lyže. "Někdy mi skoro přišlo, že jedou za mě," ocenila práci servismanů.

Sandra Schützová se v kvalifikaci dělila o 42. příčku s obhájkyní prvenství v Tour de Ski Heidi Wengovou z Norska, Kateřina Razýmová skončila padesátá. Další Češi za Pechouškem měli k postupu daleko: Adam Fellner obsadil sedmdesáté a Petr Knop 83. místo. Vítěz minulé Tour de Ski neuspěl ani v mužské kvalifikaci, Švýcar Dario Cologna skončil až čtyřiapadesátý.

Nejlepší čeští běžci nicméně v rámci Tour de Ski už další body nepřidají. Po úvodním sprintu zamířili Pechoušek i Beranová z Itálie domů, v seriálu bude pokračovat jen zbývající pětice.

Norský favorit Klaebo měl namále v semifinálové jízdě, v níž se před cílovou rovinkou ocitl až na předposledním místě a vyřazení nakonec odvrátil o pouhé tři setiny sekundy. Ve finále ale olympijský vítěz už zase bezpečně kontroloval první pozici, na dalších místech za ním dojeli Francouzi Richard Jouve a Lucas Chanavat.

Nilssonová zvítězila díky brzkému nástupu s třívteřinovým náskokem před krajankou Idou Ingemarsdotterovou a Američankou Jessicou Digginsovou. Bruslařský sprint vyhrála v SP podesáté v kariéře, víckrát to dokázaly jen Norka Marit Björgenová (24) a Američanka Kikkan Randallová (12).

Vedoucí žena SP Therese Johaugová z Norska, suverénka dosavadních distančních závodů, Tour de Ski vynechala a rozhodla se dát přednost tréninku na únorové mistrovství světa v Seefeldu.

Sprint na 1,3 km volnou technikou - muži: 1. Klaebo (Nor.) 2:17,99, 2. Jouve -0,34, 3. Chanavat (oba Fr.) -0,39, 4. Skar -0,76, 5. Iversen (oba Nor.) -1,67, 6. Bolšunov (Rus.) -3,17, …25. Pechoušek, v kvalifikaci 70. Fellner, 83. Knop (všichni ČR). Průběžné pořadí Tour de Ski (po 1. etapě): 1. Klaebo 1:16,8, 2. Jouve -8,0, 3. Chanavat -13,2, 4. Skar -16,3, 5. Iversen -18,6, 6. Bolšunov -21,4, …26. Pechoušek -59,7, 70. Fellner -1:09,4, 83. Knop -1:11,3. Průběžné pořadí SP (po 10 z 32 závodů): 1. Bolšunov 401, 2. Iversen 365, 3. Klaebo 330, 4. Röthe 329, 5. Tönseth (oba Nor.) 308, 6. Halfvarsson (Švéd.) 304, …83. Novák (ČR) 7, 86. Pechoušek 6.

Ženy: 1. Nilssonová 2:36,26, 2. Ingemarsdotterová (obě Švéd.) -3,00, 3. Digginsová (USA) -3,07, 4. Bělorukovová (Rus.) -3,16, 5. Sömskarová (Švéd.) -3,26, 6. Bjornsenová (USA) -3,40, …26. Beranová, 29. Janatová, v kvalifikaci 42. Schützová, 50. Razýmová (všechny ČR). Průběžné pořadí Tour de Ski (po 1. etapě): 1. Nilssonová 1:36,3, 2. Ingemarsdotterová -9,0, 3. Digginsová -13,0, 4. Bělorukovová, 5. Sömskarová obě -15,7, 6. Bjornsenová -17,6, …26. Beranová -1:00,8, 29. Janatová -1:02,0, 42. Schützová -1:08,2, 50. Razýmová -1:09,2. Průběžné pořadí SP (po 10 z 32 závodů): 1. Johaugová 600, 2. Östbergová (obě Nor.) 466, 3. Pärmäkoskiová (Fin.) 427, 4. Anderssonová (Švéd.) 409, 5. Nilssonová 390, 6. Kallaová (Švéd.) 369, …73. Beranová 5, 75. Janatová 2.